Submarinos, aviones de combate y bombarderos: la OTAN alerta sobre el fortalecimiento militar ruso en el Ártico

Publicado por Sabrina Martin 5 de noviembre, 2025

La OTAN advirtió que el Ártico se está convirtiendo en una “nueva frontera” donde tanto Rusia como China están incrementando su presencia. Según el presidente del Comité Militar de la alianza, el almirante Giuseppe Cavo Dragone, en esta región “están pasando muchas cosas” y la OTAN busca mantener la cooperación y la seguridad internacional.

El almirante señaló que Rusia está construyendo nuevas instalaciones militares en la península de Kola y aumentando el despliegue de submarinos, aviones y bombarderos en la zona. Esta actividad ha llevado a la OTAN a reforzar su vigilancia y operaciones en el Ártico.

Cavo Dragone también destacó que China está elevando su presencia en el Ártico como aliada de Rusia. Afirmó que Moscú aporta su ubicación y equipamiento militar, mientras Pekín busca convertirse en un aliado cercano para ganar influencia en la región.

Siete miembros de la OTAN —Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia— poseen territorio ártico, y la alianza ha intensificado operaciones marítimas en la zona durante los últimos meses para respaldar la seguridad regional.

Moscú acusa a la OTAN de practicar un bloqueo

En paralelo, Rusia acusó a la OTAN de practicar durante sus ejercicios militares en el Báltico escenarios que buscan bloquear el enclave ruso de Kaliningrado, situado entre Lituania y Polonia. El viceministro de Exteriores Alexandr Grushkó afirmó que la región está siendo “militarizada activamente” y que esto reduce las posibilidades de diálogo con la alianza.

Previamente, el asesor presidencial Nikolái Pátrushev había acusado a la OTAN de ensayar una toma del enclave y bloqueos en los mares Báltico y Negro, advirtiendo de una respuesta rusa “inmediata y contundente” ante cualquier agresión.

Estas declaraciones llegan tras reportes de violaciones del espacio aéreo en países bálticos y en Polonia atribuidas por esos Gobiernos a Moscú, acusaciones que Rusia rechaza al alegar vuelos rutinarios entre regiones del país, incluida Kaliningrado.

Tensiones en Europa del Norte y medidas fronterizas lituanas

Lituania, que colinda con el enclave ruso, evalúa imponer nuevas limitaciones al tránsito con Kaliningrado para frenar globos utilizados para contrabandear cigarrillos desde Bielorrusia, tras incidentes que obligaron a suspender operaciones en aeropuertos locales. Vilna ya había aplicado restricciones parciales en 2022, tras el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania, lo que provocó una reacción airada de Moscú.