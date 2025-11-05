Francia: al menos 10 heridos tras un atropello múltiple al grito de "Alá es grande"

Publicado por Williams Perdomo 5 de noviembre, 2025

Un hombre de 35 años atropelló de manera intencional este miércoles a peatones y ciclistas en la isla francesa de Oléron, en su costa atlántica, y provocó 10 heridos antes de ser detenido. La información fue confirmada por las autoridades.

De las 10 personas heridas, cuatro se encuentran en estado crítico.

Arnaud Laraize, fiscal de La Rochelle, explicó a la AFP que la Justicia investiga los hechos como "intento de asesinato", aunque por el momento de desconocen los motivos.

Laraize señaló que en el momento de su arresto el hombre gritó "¡Alá es grande!" en árabe. El hecho ocurrió días antes del décimo aniversario de los atentados yihadistas que dejaron 130 muertos en París y Saint-Denis.

"Sin embargo, el móvil no está confirmado y la investigación deberá determinarlo", precisó el representante del ministerio público. El hombre tenía antecedentes por delitos de derecho común.