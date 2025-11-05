¡Levántate, Sir David!: Beckham recibe el título de caballero por sus servicios al fútbol y a la sociedad británica

Publicado por Diane Hernández 5 de noviembre, 2025

El ex capitán de la selección inglesa, David Beckham, ha sido oficialmente nombrado caballero por el rey Carlos III en reconocimiento a sus servicios al fútbol y a la sociedad británica.

El futbolista de 50 años recibió el título durante una ceremonia en el Castillo de Windsor, en Berkshire, este martes, aunque el nombramiento se hizo oficial en junio pasado.

"No podría estar más orgulloso", declaró Beckham tras el acto. "La gente sabe lo patriota que soy; amo a mi país. Siempre he dicho lo importante que es la monarquía para mi familia. Me llena de orgullo que en todo el mundo quieran hablarme de ella".

Beckham estuvo acompañado por su esposa, Victoria Beckham, y por sus padres, Sandra y David, en una jornada que calificó como "inolvidable". Victoria, quien recibió la Orden del Imperio Británico (OBE) en 2017 por sus servicios a la moda, diseñó y confeccionó el traje que su esposo lució en la ceremonia.

Una carrera legendaria dentro y fuera del campo

Beckham debutó con la selección inglesa en 1996 y llegó a disputar 115 partidos internacionales, 58 de ellos como capitán de los Tres Leones entre 2000 y 2006. Participó en tres Copas del Mundo y dos Eurocopas, consolidándose como uno de los jugadores más emblemáticos de su generación.

Formado en la cantera del Manchester United, Beckham debutó con el primer equipo en 1992 y permaneció allí durante 11 años, antes de fichar por el Real Madrid en 2003 por más de 40 millones de dólares. Posteriormente jugó en el LA Galaxy de la MLS, tuvo cesiones al AC Milan y culminó su carrera en el Paris Saint-Germain en 2013.

Más allá del fútbol

La influencia de Beckham se extiende mucho más allá de su etapa deportiva. Nacido en el este de Londres, fue una figura clave en la candidatura que trajo los Juegos Olímpicos de 2012 a la capital británica.

Desde 2005, colabora con Unicef, y en 2015 la organización creó el Fondo 7: The David Beckham UNICEF Fund, en reconocimiento a una década de trabajo conjunto. En 2024 fue nombrado embajador de la Fundación del Rey (The King’s Foundation), desde donde apoya programas educativos y ambientales impulsados por el monarca de ese país.

Beckham, quien recibió su primera distinción real (OBE) de manos de la reina Isabel II en 2003, mostró su devoción a la monarquía al hacer cola durante más de 12 horas para rendir homenaje a la soberana tras su fallecimiento en 2022.

Actualmente, Beckham combina su labor filantrópica con su faceta empresarial. Es copropietario del Salford City, club de la League Two, junto a su excompañero Gary Neville, y del Inter Miami CF de la Major League Soccer (MLS).

"Algo que jamás podría haber imaginado", resumió Beckham sobre su nombramiento como caballero. "Este honor es un reflejo de todo lo que el fútbol y mi país me han dado. Es un día que nunca olvidaré".