Efecto Trump: México anuncia más de 6.600 arrestos en la 'Operación Frontera Norte' y más de 100.000 kilos de droga incautada

Publicado por Virginia Martínez 4 de noviembre, 2025

Las autoridades mexicanas informaron de que desde el inicio de la operación 'Frontera Norte 'se ha realizado la detención de 8.665 personas.

El operativo que inició el 5 de febrero también registra el aseguramiento de 6.660 armas de fuego y 1.157.590 cartuchos de diversos calibres. La operación se lanzó por la presión del presidente estadounidense, Donald Trump, contra el tráfico de fentanilo en la frontera.

De igual manera, las autoridades indicaron que se incautaron al menos 107.096 kilos de droga, entre ellos, 493.92 kg de fentanilo. En la operación, las autoridades también recuperaron 5.423 vehículos y 1.039 inmuebles.

"Las acciones se materializan en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos", detalló el Gobierno mexicano en un comunicado.

Entre los aseguramientos y detenciones destacan los siguientes:

Baja California: En Tijuana, se detuvo a dos personas, se aseguró un arma corta, un cargador, ocho cartuchos, dosis de metanfetamina, cuatro teléfonos celulares y un inmueble.

Chihuahua: En Guachochi, se aseguraron dos armas largas, 28 cargadores, 873 cartuchos, tres chalecos tácticos, seis placas balísticas, dos fornituras, un vehículo con reporte de robo y un inmueble.

Sinaloa: En Culiacán, se localizó e inhabilitó un laboratorio clandestino y tres áreas de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas, se aseguraron 4,920 litros y 4,620 kilos de sustancias para la elaboración de metanfetamina, seis reactores de síntesis orgánica, cinco condensadores, dos centrifugadoras y 10 tanques de gas L.P. La afectación económica a la delincuencia organizada es de 2,135 millones de pesos.

En otra acción en el mismo municipio, se detuvo a dos personas, una de ellas menor de edad, se aseguraron dos armas largas, dos cargadores, 35 cartuchos y 10,321 pastillas de fentanilo.