La violencia no da respiro en México: fuerzas de seguridad abaten a 13 hombres armados en Sinaloa

Miembros de la Guardia Nacional de México en una foto de archivo AFP

Publicado por Israel Duro 4 de noviembre, 2025

La violencia de los cárteles mexicanos no da respiro en México. Tras la conmoción producida en el país azteca por el asesinato del alcalde de Uruapan (Michoacán), Carlos Manzo, durante un mitin, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó el lunes de que fuerzas de seguridad habían abatido a 13 hombres armados y detenido a otros cuatro en Sinaloa.

Tras la refriega, que ocurrió alrededor de las 12.45 pm locales en el municipio de Guasave, los agentes del orden liberaron a nueve personas que estaban secuestradas, además de incautarse de siete vehículos, armas largas y equipo táctico, indicó el funcionario en su cuenta de X.

Los delincuentes abatidos atacaron a una patrulla de agentes de la ley

García Harfuch detalló que el personal de seguridad "fue agredido por un grupo armado oculto bajo un puente" cuando realizaba patrullajes en la comunidad de La Brecha, en Guasave, lo que provocó "la respuesta inmediata" de los agentes.

Tanto los detenidos como los objetos incautados fueron puestos a disposición de la fiscalía general mexicana, agregó el secretario.

La sangrienta guerra civil del cártel de Sinaloa deja ya 1.700 muertos y 2.000 desaparecidos

Sinaloa, situada en la costa del Pacífico, es sacudida desde hace más de un año por un violento conflicto entre facciones de un poderoso cártel local que deja al menos 1.700 personas asesinadas, 57 de ellas menores de edad, y casi 2.000 desaparecidos.

La guerra intestina del cártel de Sinaloa se inició tras la captura de Ismael El Mayo Zambada, líder histórico del grupo criminal, quien fue traicionado y llevado a Estados Unidos en julio de 2024 por un hijo de su antiguo socio, Joaquín Chapo Guzmán.

Guzmán cumple desde 2019 una sentencia de cadena perpetua en una cárcel estadounidense.

El cártel es señalado por Washington como uno de los principales responsables del tráfico de fentanilo, un opioide sintético que mata a miles de estadounidenses cada año, por lo que fue designado en febrero pasado como "organización terrorista extranjera".