Acusan de intento de asesinato al sospechoso del apuñalamiento masivo en un tren en Inglaterra

Publicado por Víctor Mendoza 3 de noviembre, 2025

Anthony Williams, de 32 años, fue acusado de intento de asesinato por el apuñalamiento masivo en un tren en el este de Inglaterra el sábado. Deberá comparecer el lunes por la mañana ante el tribunal de Peterborough.

Williams también fue acusado de otro intento de asesinato con arma blanca ocurrido el sábado en el metro de Londres, según un comunicado de la Policía Británica de Transportes.

"Nuestra investigación también está analizando otros posibles delitos relacionados", señaló el subcomisario de Policía, Stuart Cundy, en palabras recogidas por AFP.

"Tras los cargos, quiero subrayar la importancia de no decir ni publicar nada que pueda poner en riesgo o perjudicar los procedimientos penales en curso o la integridad de la investigación", añadió Suart Cundy

Según el subcomisario de policía, "la investigación criminal y el apoyo a las víctimas son una prioridad para la Policía de Transporte Británica".

El ataque, que dejó diez heridos, se produjo en un tren que salió el sábado a las 18:25 (locales y GMT) de Doncaster, en el norte de Inglaterra, en dirección a la estación londinense de King's Cross.

La policía británica de transportes indicó que agentes "subieron a bordo del tren y detuvieron a dos personas" en un principio, aunque solo uno de ellos es considerado sospechoso del ataque.

Cinco de los diez heridos seguían hospitalizados el lunes.

Entre los que permanecen ingresados está un empleado de la compañía ferroviaria, que intentó detener al agresor y cuyo estado es "crítico pero estable", informó el lunes la ministra de Transportes, Heidi Alexander, en Times Radio.

Según la ministra, el sospechoso "no es conocido por los servicios policiales antiterroristas, los servicios de seguridad ni por el programa británico de prevención de la radicalización terrorista".

Tracy Easton, del Servicio de Fiscalía de la Corona, afirmó que la investigación había implicado "una enorme cantidad de pruebas, incluyendo grabaciones" de video.

"Somos conscientes del impacto devastador que tuvieron los hechos ocurridos en el tren del sábado y de cómo el incidente conmocionó a todo el país. Nuestros pensamientos siguen con todos los afectados", añadió.