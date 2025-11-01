China reautorizará las exportaciones de chips de Nexperia hacia Europa

Publicado por Diane Hernández 1 de noviembre, 2025

El Ministerio de Comercio de China anunció este sábado que está considerando eximir ciertos chips del fabricante Nexperia de la prohibición de exportación hacia Europa, impuesta en medio de un conflicto con autoridades neerlandesas que ha generado preocupación en la industria automotriz.

"Consideraremos de manera integral la situación real de las empresas y otorgaremos exenciones a las exportaciones que cumplan con los criterios", indicó un portavoz del ministerio en un comunicado oficial. La medida forma parte de un acuerdo comercial derivado de las conversaciones entre los presidentes Xi Jinping y Donald Trump en Corea del Sur el jueves, según informó el Wall Street Journal citando fuentes anónimas.

Nexperia, con sede en Países Bajos y adquirida por una empresa china en 2018, fue intervenida a finales de septiembre por el gobierno neerlandés por razones de seguridad nacional. En respuesta, Pekín prohibió las reexportaciones de productos de Nexperia desde China hacia Europa, lo que generó alarma en los fabricantes de automóviles, que dependen de estos componentes electrónicos para sus sistemas de vehículos.

China responsabilizó a los Países Bajos de la situación, acusando la "intervención inapropiada del gobierno neerlandés en los asuntos internos de las empresas", que habría provocado "el caos actual en la cadena de suministro global", dijo la AFP.

La tecnología de Nexperia

Nexperia produce tecnologías consideradas relativamente básicas, como diodos, reguladores de voltaje y transistores, pero cruciales para la industria automotriz. Según el diario alemán Handelsblatt, la compañía provee aproximadamente el 49% de los componentes electrónicos utilizados en la automoción europea.

El grupo de cabildeo automotriz europeo ACEA advirtió que la falta de chips podría afectar gravemente la producción.

Por su parte, fabricantes como el francés OPmobility señalaron que, aunque los chips de Nexperia son ampliamente utilizados, no son únicos tecnológicamente y podrían ser sustituidos en ciertos casos. Sin embargo, su ausencia sigue generando preocupación por el impacto inmediato en la cadena de suministro automotriz, además de otros sectores como electrónica industrial y de consumo.

La decisión de China de reautorizar ciertas exportaciones llega en un momento crítico, tras meses de tensión comercial que evidencian la vulnerabilidad de Europa frente a la concentración de proveedores clave de semiconductores en mercados asiáticos.