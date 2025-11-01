Trump dice que Carney se disculpó por el “anuncio falso” de Canadá sobre los aranceles, pero niega un regreso a las negociaciones comerciales

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 31 de octubre, 2025

El presidente Donald Trump afirmó este viernes a la prensa que el primer ministro canadiense, Mark Carney, se disculpó personalmente por un comercial emitido por el Gobierno de Ontario que mostraba al expresidente republicano Ronald Reagan criticando la imposición de aranceles, un mensaje que el mandatario estadounidense calificó como “falso” y “engañoso”.

A pesar del gesto de disculpa, Trump descartó, por ahora, la posibilidad de retomar las conversaciones comerciales con Canadá.

“Fue muy amable. Se disculpó por lo que hicieron con el comercial porque era un anuncio falso. Ronald Reagan amaba los aranceles”, dijo Trump rápidamente a los periodistas a bordo del Air Force One, mientras viajaba hacia su residencia de Mar-a-Lago. Luego destacó su relación con Carney, marcando una clara diferencia con su antecesor, Justin Trudeau.

“Me cae muy bien, pero lo que hicieron estuvo mal”, afirmó el mandatario.

El anuncio, producido por el gobierno conservador de la provincia de Ontario, crítico de la Administración progresista de Carney, utilizaba un fragmento de un discurso radial de Reagan de 1987 en el que advertía que los aranceles podían provocar guerras comerciales y pérdidas masivas de empleos.

“Cuando alguien dice ‘impongamos aranceles’, parece que está haciendo lo patriótico, pero a largo plazo esas barreras perjudican a todos los trabajadores y consumidores estadounidenses”, comentaba el expresidente en la grabación.

El anuncio, según Trump, tergiversaba el legado del líder republicano para realizar un ataque político directo contra su propia política comercial, basada en el uso de aranceles como herramienta de presión geopolítica.

Luego de que explotase la polémica, Trump rompió las negociaciones con Canadá la semana pasada en protesta por el comercial y anunció que elevaría los aranceles sobre productos canadienses en un 10% adicional, además del 35 % ya aplicado a bienes no conformes con el tratado T-MEC.

Canadá, aún miembro del acuerdo T-MEC impulsado durante el primer mandato del propio Trump, mantiene gran parte de sus exportaciones protegidas frente a los aranceles más altos. No obstante, el nuevo conflicto, iniciado por un gobierno ajeno al primer ministro, amenaza con tensar nuevamente la relación bilateral.