El periodista investigador Ignacio Montes: “El chavismo se reparte el dinero de la cocaína para poder seguir en el poder”

Publicado por Luis Francisco Orozco 30 de octubre, 2025

La presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor, entrevistó en el noticiero al periodista investigador Ignacio Montes sobre el actual operativo antinarcóticos desplegado hace poco más de un mes por la Administración del presidente Donald Trump en el Caribe y el Pacífico para combatir a varias de las organizaciones narcoterroristas más poderosas en le región, con especial énfasis en el Tren de Aragua y el Cártel de los Soles de Venezuela.

“La cantidad de dinero de la cocaína que se mueve en Venezuela, que es un país empobrecido por las políticas del chavismo, es de 8.400 millones de dólares por año. Con ese dinero se hacen una cantidad de pactos y control, se reparte ese dinero para que el chavismo pueda seguir manteniendo las lealtades. Cuando se corte ese dinero se le va hacer muy difícil a la dictadura mantener la cohesión de sus cuadros, la cual estaba mantenida por los dólares del narcotráfico”, dijo Montes.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.