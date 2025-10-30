EEUU mantiene su ofensiva antidrogas: un nuevo ataque en el Pacífico deja cuatro “narcoterroristas” muertos

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 30 de octubre, 2025

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunció este miércoles que el Departamento de Guerra de Estados Unidos llevó a cabo un nuevo “ataque cinético letal” por orden del presidente Donald Trump contra una embarcación vinculada al narcotráfico en el océano Pacífico, dejando cuatro hombres muertos. Se trata del decimocuarto ataque conocido en los últimos meses dentro de la ofensiva militar estadounidense contra redes de narcotráfico y terrorismo en el hemisferio occidental.

En un comunicado publicado en X, Hegseth explicó:

“Hoy temprano, por orden del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra otro buque de narcotráfico operado por una Organización Terrorista Designada (OTD) en el Pacífico Oriental. Este buque, al igual que los demás, era conocido por nuestros servicios de inteligencia por su participación en el contrabando de estupefacientes, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba estupefacientes. Cuatro narcoterroristas varones se encontraban a bordo del buque —y murieron— durante el ataque, que se llevó a cabo en aguas internacionales. Ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido en este ataque".

"El hemisferio occidental ya no es un refugio seguro para los narcoterroristas que introducen drogas en nuestras costas para envenenar a los estadounidenses. El Departamento de Guerra continuará persiguiéndolos y eliminándolos dondequiera que operen", añadió el secretario de Guerra.

Earlier today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on yet another narco-trafficking vessel operated by a Designated Terrorist Organization (DTO) in the Eastern Pacific.



This vessel, like all the others, was known by our… pic.twitter.com/mBOLA5RYQe — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 29, 2025

La operación refuerza el enfoque de “cero tolerancia” impulsada por Trump desde su regreso a la Casa Blanca, que conjuga los elementos de inteligencia militar, despliegue naval y coordinación con agencias de seguridad para interceptar lanchas rápidas y submarinos utilizados por organizaciones criminales de América Latina.

Fuentes de Inteligencia estadounidenses han vinculado varias de las embarcaciones neutralizadas en las últimas semanas con el Cártel de los Soles, una red de tráfico de cocaína presuntamente dirigida por altos mandos militares del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Según esas mismas fuentes, parte del flujo de narcóticos que sale del Caribe y el Pacífico oriental estaría operado por facciones aliadas al Tren de Aragua (TDA), un grupo criminal transnacional que ha extendido sus operaciones desde Venezuela hacia otros países de la región.

Los ataques recientes —algunos realizados en el Caribe frente a las costas venezolanas— evidencian un cambio doctrinal del Pentágono, ahora denominado “Departamento de Guerra”, que bajo la dirección de Hegseth ha equiparado el combate al narcotráfico con la lucha antiterrorista. “Trataremos a los narcos como tratamos a Al Qaeda”, dijo el alto funcionario la semana pasada.

Mientras tanto, Trump ha insinuado que los próximos objetivos podrían ser terrestres, afirmando que el siguiente paso estará, sin dudas, en tierra firme. Su Administración sostiene que el narcoterrorismo latinoamericano constituye una amenaza directa para la seguridad nacional estadounidense y que “el tiempo de la impunidad ha terminado”.