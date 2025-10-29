Brasil: las autoridades elevan a más de 132 los muertos en el megaoperativo policial en Río de Janeiro

Publicado por Virginia Martínez 29 de octubre, 2025

La Defensoría Pública de Rio de Janeiro elevó a 132 el número de muertos en el operativo policial contra la banda Comando Vermelho, duplicando las cifras oficiales dadas a conocer hasta ese momento.

El gobernador del estado, Cláudio Castro, había advertido cuando se informaban cerca de 60 muertos que la cifra "iba a cambiar" a medida que se contabilizaban fallecidos en la morgue. En las últimas horas, la defensoría confirmó el nuevo recuento en un correo a AFP: "La última actualización es de 132 muertos".

Las operaciones se llevaron a cabo el martes en el norte de Río de Janeiro, con reportes de enfrentamientos luego de que la Policía ingresara en las favelas. Testigos denunciaron tiroteos, incendios y explosiones. Castro describió el operativo como el más letal en la historia de la ciudad.

El gobernador también ordenó reforzar el patrullaje en todo el territorio del estado, particularmente en las principales vías, los accesos a la región metropolitana y el transporte público.

Las escuelas debieron suspender clases, el transporte público colapsó y miles de habitantes quedaron atrapados sin poder regresar a sus casas, según AFP.