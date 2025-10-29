El exsubsecretario de Defensa para el hemisferio occidental, Sergio de la Peña: “Esperamos que la gente alrededor de Maduro lo entregue”

Publicado por Luis Francisco Orozco 28 de octubre, 2025

La presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor, entrevistó en el noticiero al exsubsecretario de Defensa para el hemisferio occidental Sergio de la Peña, sobre la destrucción de cuatro narcolanchas por parte de Estados Unidos en el Pacífico, en el marco del operativo antinarcóticos que el presidente Donald Trump desplegó el pasado mes en esta región. Asimismo, Yapor y de la Peña conversaron sobre las implicaciones que este operativo tiene tanto para el gobierno de México como para la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela.

“El presidente Trump ha sido muy claro sobre cuáles son sus metas con Venezuela, ha dicho ‘quiero que no salgan drogas de Venezuela’, y ‘quiero que reciban la gente que llegó ilegalmente aquí a los Estados Unidos’. […] Con la presión que se le está aplicando a Maduro, con la recompensa que hay para su captura, esperamos que alguna de la gente razonable que está alrededor de Maduro lo entregue”.

