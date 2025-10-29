El diputado electo, Alejandro Fargosi, celebró el triunfo electoral y la alianza entre Trump y Milei: “Son disruptivos y con líneas de coincidencias”

Publicado por Agustina Blanco 28 de octubre, 2025

En una entrevista con Karina Mariani, el diputado electo por La Libertad Avanza (LLA) y abogado Alejandro Fargosi, analizó el contundente triunfo del partido del presidente argentino Javier Milei en las elecciones legislativas del pasado domingo. Este resultado no solo renovó la confianza del electorado en el gobierno, sino que marcó un giro inesperado en distritos clave, consolidando el proyecto libertario en el Congreso.

Fargosi, flamante representante de la Capital Federal, destacó las sorpresas en los resultados electorales. "En la Capital Federal, las encuestas eran buenas pero no tan buenas como el resultado final", explicó, refiriéndose al desempeño superior a lo previsto.

En contraste, en la Provincia de Buenos Aires, el escenario preelectoral era más desafiante: "Pensábamos que íbamos a perder por poco, pero terminamos ganando gracias a los méritos del candidato".

Desconfianza y "espíritu antimileísta" en los medios

El diputado electo enfatizó que el equipo de LLA evitó guiarse por las narrativas mediáticas locales. "Hay un espíritu antimileísta" en los medios de comunicación, afirmó Fargosi, por lo que "no se basaron" en ellos. Una estrategia que les permitió enfocarse en el pulso real de la ciudadanía.

Factores clave del triunfo: superávit fiscal y el "efecto miedo"



Respecto a cómo vivieron el cambio drástico en la Provincia de Buenos Aires –pasando de una proyección de derrota por 14 puntos a una victoria clara–, Fargosi identificó múltiples factores convergentes. "El pueblo entendió que no se podía emitir billetes y Milei ha conseguido mantener el superávit fiscal", señaló como logros concretos del gobierno que resonaron en las urnas. Además, resaltó la autenticidad del presidente: "Milei es fácil creerle porque es sincero".

Otro elemento pivotal fue el recuerdo colectivo de alternativas peores. "El pueblo argentino recordó que existe un mal mucho peor que es el kirchnerismo", lo que desató un "efecto miedo" en el electorado. Fargosi no escatimó en críticas al peronismo kirchnerista, al que definió como "la peor expresión del peronismo". Lo describió como "ese populismo estatista pero más de izquierda y sin ningún tipo de atisbo de barrera moral". En una frase contundente, sentenció: "Son una versión sin ametralladoras de Hamás".

La "pelea interna" y la disgregación del peronismo



Sobre las divisiones internas en el kirchnerismo, Fargosi ve una oportunidad histórica. "Es imprescindible para la Argentina que se disgregue el peronismo-kirchnerismo", afirmó, considerando que esta fractura podría debilitar un bloque que, según su visión, ha dominado la política nacional de manera perjudicial.

Optimismo por la relación entre EEUU y Argentina



Mirando hacia el futuro internacional, Fargosi expresó entusiasmo por los lazos bilaterales. "Soy muy optimista" respecto a la futura relación entre ambos países, destacando las similitudes entre los líderes. "Tanto el presidente Donald Trump como el presidente Javier Milei son disruptivos y con líneas de coincidencias", subrayó, señalando la alianza estratégica y de apoyo de ambos mandatarios basada en visiones compartidas de cambio radical.

Puede ver el video completo de la conversación con Mariani.