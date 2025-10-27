Argentina: un fuerte repunte en los mercados tras la contundente victoria legislativa de Milei

Publicado por Carlos Dominguez 27 de octubre, 2025

Los mercados argentinos reaccionaron con euforia tras el contundente triunfo del partido La Libertad Avanza (LLA), liderado por el presidente libertario Javier Milei, en las elecciones legislativas de mitad de mandato.

El Gobierno de Milei obtuvo el domingo un fuerte respaldo de los argentinos que lo apoyaron con 40,7% de los votos, frente a un peronismo disperso en varias listas que obtuvo 31,7% de los escrutinios.

El triunfo electoral del oficialismo allana el camino para que Milei avance con las reformas laboral, previsional y tributaria que prometió para la segunda mitad de su mandato que termina en 2027.

El temor a una debacle financiera y a un salto inflacionario en caso de que La Libertad Avanza perdiera pesó tanto como el respaldo a las políticas del presidente, según analistas políticos citados por AFP.

Cae la tasa de interés del bono argentino

Este lunes, la tasa de interés de los préstamos a 10 años de Argentina cayó considerablemente. Se ubicó en 10,51%, frente al 14,34% registrado el viernes, lo que representa una disminución de 3,83 puntos, una variación especialmente significativa en el mercado de deuda soberana.

"Ayer empezó una nueva Argentina", resumió Milei este lunes en el canal A24. "Desde el Congreso se torpedeó permanentemente el programa" de Gobierno, dijo.

La bolsa argentina sube 20% en la apertura

La bolsa de Buenos Aires se disparó al alza en la apertura este lunes y superó el 20% respecto al viernes en la primera rueda.

En el panel de las acciones principales, papeles como los del Banco Supervielle y los de la empresa gasífera Metrogas subieron hasta un 31% en un clima generalizado de euforia.

En tanto, en la bolsa de Nueva York, las acciones argentinas (ADR) registraron fuertes avances a media jornada, liderados por los bancos Supervielle (+40%) y BBVA Argentina (+38%).

El clima de optimismo también se reflejó en el mercado de cambios donde el peso se apreció fuertemente, disipando semanas de corrida cambiaria contra la moneda argentina.

El peso abre con fuerte apreciación

La moneda argentina abrió este lunes con una fuerte apreciación frente al dólar, según las pizarras del estatal Banco Nación.

En apenas media hora de operaciones, la ola vendedora hacía subir la moneda argentina 9,5% respecto a la previa de los comicios legislativos.

En el Banco Nación la moneda argentina cotizaba a las 13H30 GMT a 1.370 pesos por dólar estadounidense, frente a los 1.515 del cierre del viernes.