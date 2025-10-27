Argentina: un fuerte repunte en los mercados tras la contundente victoria legislativa de Milei
El clima de optimismo se reflejó en la caída de las tasas de interés, el repunte de la bosa y la fuerte apreciación del peso frente al dólar, disipando semanas de corrida cambiaria contra la moneda argentina.
Los mercados argentinos reaccionaron con euforia tras el contundente triunfo del partido La Libertad Avanza (LLA), liderado por el presidente libertario Javier Milei, en las elecciones legislativas de mitad de mandato.
El Gobierno de Milei obtuvo el domingo un fuerte respaldo de los argentinos que lo apoyaron con 40,7% de los votos, frente a un peronismo disperso en varias listas que obtuvo 31,7% de los escrutinios.
Economía
El triunfo electoral del oficialismo allana el camino para que Milei avance con las reformas laboral, previsional y tributaria que prometió para la segunda mitad de su mandato que termina en 2027.
El temor a una debacle financiera y a un salto inflacionario en caso de que La Libertad Avanza perdiera pesó tanto como el respaldo a las políticas del presidente, según analistas políticos citados por AFP.
Cae la tasa de interés del bono argentino
Este lunes, la tasa de interés de los préstamos a 10 años de Argentina cayó considerablemente. Se ubicó en 10,51%, frente al 14,34% registrado el viernes, lo que representa una disminución de 3,83 puntos, una variación especialmente significativa en el mercado de deuda soberana.
"Ayer empezó una nueva Argentina", resumió Milei este lunes en el canal A24. "Desde el Congreso se torpedeó permanentemente el programa" de Gobierno, dijo.
La bolsa argentina sube 20% en la apertura
La bolsa de Buenos Aires se disparó al alza en la apertura este lunes y superó el 20% respecto al viernes en la primera rueda.
En el panel de las acciones principales, papeles como los del Banco Supervielle y los de la empresa gasífera Metrogas subieron hasta un 31% en un clima generalizado de euforia.
Mundo
En tanto, en la bolsa de Nueva York, las acciones argentinas (ADR) registraron fuertes avances a media jornada, liderados por los bancos Supervielle (+40%) y BBVA Argentina (+38%).
El clima de optimismo también se reflejó en el mercado de cambios donde el peso se apreció fuertemente, disipando semanas de corrida cambiaria contra la moneda argentina.
El peso abre con fuerte apreciación
La moneda argentina abrió este lunes con una fuerte apreciación frente al dólar, según las pizarras del estatal Banco Nación.
En apenas media hora de operaciones, la ola vendedora hacía subir la moneda argentina 9,5% respecto a la previa de los comicios legislativos.
En el Banco Nación la moneda argentina cotizaba a las 13H30 GMT a 1.370 pesos por dólar estadounidense, frente a los 1.515 del cierre del viernes.
El oficialismo logra un importante triunfo político en las legislativas
En la Cámara de Diputados, el oficialismo pasó de 37 a 93 escaños sobre un total de 257. Esto lo convierte en la primera minoría, con capacidad para negociar reformas clave.
En cuanto al Senado, LLA aumentó de 6 a 19 bancas sobre un total de 72. Esto le permite alcanzar la paridad con el bloque peronista y sostener vetos presidenciales.
La Administración Trump había prometido hasta $40.000 millones en ayuda financiera, aunque Donald Trump había condicionado ese salvavidas a una victoria de su aliado en las urnas. Esta asistencia contempla una combinación de líneas de crédito, intercambios de divisas (swaps) y respaldo de fondos soberanos y bancos privados.