Putin pone fin al acuerdo con EEUU sobre procesamiento de plutonio

Publicado por Diane Hernández 27 de octubre, 2025

El presidente ruso, Vladimir Putin, firmó este lunes una ley que pone fin al acuerdo bilateral con Estados Unidos sobre el reprocesamiento de plutonio, un pacto que, de facto, ya estaba obsoleto.

El acuerdo original, conocido como PMDA, había sido firmado en 2000 y modificado en 2010, con el objetivo de reducir las reservas de plutonio heredadas de la Guerra Fría y convertirlas en combustible nuclear para generación de electricidad, evitando así la producción de nuevas armas nucleares.

Cada país se comprometía a reciclar 34 toneladas de plutonio, equivalentes a material suficiente para aproximadamente 17.000 armas nucleares según estimaciones estadounidenses.

No obstante, en 2016 Putin suspendió la participación rusa mediante un decreto, en un contexto de tensiones crecientes con EEUU durante la presidencia de Barack Obama. La ley firmada este lunes por el mandatario, que fue aprobada previamente por la Duma rusa en octubre, constituye la renuncia formal del pacto.

Fuerzas nucleares en estado de máxima alerta

La decisión se da en un marco de aumento de la presión nuclear rusa desde la invasión de Ucrania en febrero de 2022. Tras el inicio del conflicto, Moscú colocó sus fuerzas nucleares en estado de máxima alerta y, en 2024, Putin firmó un decreto que reducía el umbral para el uso de armas nucleares.

Además, el domingo pasado, Rusia anunció la exitosa prueba final de su nuevo misil de crucero con propulsión nuclear, Burevestnik, lo que refuerza la percepción de una política nuclear cada vez más activa y desafiante frente a Occidente.