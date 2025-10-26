Cuba condena a seis personas por protestar "con ollas y sartenes" frente a una sede del régimen

Publicado por Diane Hernández 26 de octubre, 2025

Seis ciudadanos cubanos fueron sentenciados esta semana a penas de cinco y seis años de cárcel por participar en una protesta pacífica frente a la Asamblea Municipal del Poder Popular en Manicaragua -una sede del régimen- en octubre de 2024, según informó el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

La manifestación consistió en "toques de calderos y otros objetos metálicos" como forma de reclamar el suministro de electricidad. La sentencia, identificada como C‑7‑25 y emitida por el Tribunal Provincial de Villa Clara, considera que los acusados cometieron delitos contra la seguridad del Estado y desórdenes públicos, pese a que la protesta se disolvió una vez restablecido el servicio eléctrico en esa región central del país.

Los condenados a seis años fueron José Águila Ruiz (por propaganda contra el orden constitucional), Raymond Martínez Colina y Carlos Hurtado Rodríguez (por desórdenes públicos), mientras que Osvaldo Agüero Gutiérrez, Narbiel Torres López (18 años) y Yoan Pérez Gómez recibieron cinco años de prisión por el mismo cargo.

Además, todos recibieron sanciones accesorias, restricción de derechos políticos y prohibición de salida del país.

"Queremos corriente"

Según la sentencia, los acusados participaron en una concentración de más de cien personas y realizaron ruidos con diversos objetos metálicos y claxones, interrumpiendo la circulación y protestando con gritos como "queremos corriente". El tribunal también responsabilizó a José Águila Ruiz por filmar y difundir la manifestación, alegando que buscaba "desacreditar al sistema social cubano".

El OCDH calificó la resolución como un fraude judicial destinado a criminalizar la protesta cívica y limitar las libertades de expresión y manifestación. La organización destacó que la sentencia carece de fundamentación legal suficiente, presenta fallas en la identificación de los acusados y prioriza los testimonios de funcionarios del MININT (órgano represor del régimen) y autoridades locales, comprometiendo la imparcialidad del proceso.

La Sala de los Delitos Contra la Seguridad del Estado estuvo integrada por Justo Gustavo Faife Hernández (ponente), Noraimis Blanco Echarte y Ricardo Hernández Domínguez, con Yoenys Montero Tamayo como fiscal actuante. Todos los funcionarios mencionados responden a la maquinaria política y legal del castrismo.

El caso pone de relieve el endurecimiento de las medidas represivas en Cuba ante demandas sociales básicas, como el acceso a electricidad, y evidencia la ausencia de garantías judiciales en procesos penales de índole política.