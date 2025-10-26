Trump incrementa un 10 % los aranceles a Canadá tras el “fraudulento” video de Ronald Reagan
Los actuales aranceles contra Canadá van de un 35% en algunos productos y un 50% en otros.
El presidente Donald Trump anunció este sábado que incrementará en un 10 % los aranceles sobre Canadá respecto a los niveles actuales -los cuales van de un 35% en algunos productos y 50% en otros-, intensificando aún más las tensiones comerciales tras lo que calificó como un anuncio “fraudulento” que incluía diferentes fragmentos de un discurso del exmandatario estadounidense Ronald Reagan en 1987, publicado por el Gobierno canadiense, en el que se ve al expresidente republicano expresando varios mensajes en contra de los aranceles. La Fundación e Instituto Ronald Reagan aseguró que el video estaba manipulado.
#Canada was caught, red handed, putting up a fraudulent advertisement on Ronald Reagan’s Speech on #Tariffs. The Reagan Foundation said that they, “created an ad campaign using selective audio and video of President Ronald Reagan. The ad misrepresents the Presidential Radio…— Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 25, 2025
“Canadá fue sorprendida con las manos en la masa publicando un anuncio fraudulento sobre el discurso de Ronald Reagan acerca de los aranceles. Debido a su grave tergiversación de los hechos y a este acto hostil, estoy aumentando el arancel a Canadá en un 10 % por encima de lo que están pagando ahora”, publicó Trump en su cuenta de Truth Social mientras se encontraba a bordo del Air Force One, a punto de partir hacia Asia para una gira de cinco días en la que se reunirá con varios líderes de la región, incluyendo al presidente chino Xi Jinping.
Trump había terminado las relaciones comerciales con Canadá
El anuncio de Trump tiene lugar luego de que el pasado jueves por la noche anunciara también en su cuenta de Truth Social que terminaba oficialmente todas las negociaciones comerciales con el Gobierno canadiense, luego de que este emitiera el anuncio publicitario de Reagan.
The Ronald Reagan Foundation has just announced that Canada has fraudulently used an advertisement, which is FAKE, featuring Ronald Reagan speaking negatively about Tariffs. The ad was for $75,000. They only did this to interfere with the decision of the U.S. Supreme Court, and…— Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 24, 2025
“La Fundación Ronald Reagan acaba de anunciar que Canadá ha utilizado de forma fraudulenta un anuncio, que es FALSO, en el que aparece Ronald Reagan hablando negativamente sobre los aranceles. El anuncio costó $75,000. Solo hicieron esto para interferir con la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos y de otros tribunales. LOS ARANCELES SON MUY IMPORTANTES PARA LA SEGURIDAD NACIONAL Y LA ECONOMÍA DE EE. UU. Con base en su comportamiento atroz, TODAS LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES CON CANADÁ QUEDAN TERMINADAS. ¡Gracias por su atención a este asunto!”, escribió Trump en ese momento.
Los aranceles de Trump han representado un duro golpe para Canadá
Actualmente, más del 75 % de las exportaciones canadienses se dirigen a los Estados Unidos. Incluso, casi el 60 % del petróleo crudo que dicho país importa proviene de Canadá, al igual que el 85 % de sus importaciones de electricidad. De igual forma, Canadá es el principal proveedor extranjero de uranio, aluminio y acero para Estados Unidos.