El excomandante de inteligencia naval Jesús Romero sobre el despliegue del portaviones Gerald Ford: “Veremos la fuerza más formidable de EEUU concentrada en un solo lugar”

Publicado por Luis Francisco Orozco 24 de octubre, 2025

La presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor, entrevistó en el noticiero al excomandante de inteligencia naval de los Estados Unidos, Jesús Romero, sobre el reciente despliegue del portaviones USS Gerald Ford al Caribe para reforzar el operativa antinarcóticos que la Administración del presidente Donald Trump puso en marcha hace poco más de un mes, con especial énfasis en los grupos narcoterroristas venezolanos Tren de Aragua y el Cártel de los Soles, los cuales están comandados por el dictador Nicolás Maduro.

“El hecho de que el presidente de los Estados Unidos haya ordenado que un portaviones vaya dirigido al Caribe representa una de las cosas que tiene la más alta prioridad. […] El portaviones tiene una serie de misiles y bombas que pueden arrodillar a cualquier tipo de enemigo. Pudiésemos ver un tipo de operación que nos dejará perplejos. […] Si este portaviones viene, veremos la fuerza más formidable en la historia de los Estados Unidos concentrada en un solo lugar”.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.