Trump rompe todas las negociaciones comerciales con el gobierno canadiense tras su uso “fraudulento” de un video de Ronald Reagan
El anuncio de Trump tuvo lugar un día después de que Carney fijara este miércoles como objetivo de su gobierno duplicar las exportaciones del país que no estén destinadas a Estados Unidos para la próxima década
El presidente Donald Trump anunció este jueves por la noche que todas las negociaciones comerciales de su administración con el Gobierno de Canadá quedaban oficialmente terminadas, luego de que este emitiera un anuncio publicitario en el que aparecía el expresidente estadounidense Ronald Reagan hablando negativamente sobre los aranceles. Minutos después del anuncio, la Fundación y el Instituto Presidencial Ronald Reagan comunicaron que el anuncio de la administración canadiense representaba una clara tergiversación de un discurso presidencial que el exmandatario republicano pronunció en 1987, asegurando incluso que las declaraciones que se mostraron en el anuncio fueron editadas sin ningún tipo de autorización.
The Ronald Reagan Foundation has just announced that Canada has fraudulently used an advertisement, which is FAKE, featuring Ronald Reagan speaking negatively about Tariffs. The ad was for $75,000. They only did this to interfere with the decision of the U.S. Supreme Court, and…— Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 24, 2025
“La Fundación Ronald Reagan acaba de anunciar que Canadá ha utilizado de forma fraudulenta un anuncio, que es FALSO, en el que aparece Ronald Reagan hablando negativamente sobre los aranceles. El anuncio costó $75,000. Solo hicieron esto para interferir con la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos y de otros tribunales. LOS ARANCELES SON MUY IMPORTANTES PARA LA SEGURIDAD NACIONAL Y LA ECONOMÍA DE EE. UU. Con base en su comportamiento atroz, TODAS LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES CON CANADÁ QUEDAN TERMINADAS. ¡Gracias por su atención a este asunto!”, anunció Trump a través de su cuenta oficial de Truth Social.
Canadá ha sentido los aranceles de Trump
Si bien las tensiones entre Estados Unidos y Canadá habían visto una ligera mejoría en los últimos meses, luego de la imposición de aranceles por parte de Trump y el intento del primer ministro canadiense Mark Carney por lograr un acuerdo comercial, diferentes medios canadienses han señalado que las medidas arancelarias del mandatario republicano se han venido sintiendo en los sectores no solo del acero y la madera, sino también del aluminio y el automóvil.
Actualmente, más del 75% de las exportaciones canadienses se dirigen a los Estados Unidos. Incluso, casi el 60% del petróleo crudo que dicho país importa proviene de Canadá, al igual que el 85% de sus importaciones de electricidad. De igual forma, Canadá es el principal proveedor extranjero de uranio, aluminio y acero para Estados Unidos.
Carney quiere duplicar las exportaciones que no estén destinadas a Estados Unidos
El líder canadiense, quien presentará el presupuesto de su gobierno el próximo 4 de noviembre, también reiteró que el proceso de acercamiento económico que los dos países de América del Norte han experimentado a lo largo de las últimas décadas ha llegado finalmente a su fin. “Estados Unidos ha cambiado fundamentalmente su enfoque hacia el comercio, elevando sus aranceles a niveles no vistos desde la Gran Depresión. Tenemos que cuidarnos a nosotros mismos porque no podemos depender de un solo socio extranjero”, dijo Carney.