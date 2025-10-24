Trump rompe todas las negociaciones comerciales con el gobierno canadiense tras su uso “fraudulento” de un video de Ronald Reagan

Publicado por Luis Francisco Orozco 24 de octubre, 2025

El presidente Donald Trump anunció este jueves por la noche que todas las negociaciones comerciales de su administración con el Gobierno de Canadá quedaban oficialmente terminadas, luego de que este emitiera un anuncio publicitario en el que aparecía el expresidente estadounidense Ronald Reagan hablando negativamente sobre los aranceles. Minutos después del anuncio, la Fundación y el Instituto Presidencial Ronald Reagan comunicaron que el anuncio de la administración canadiense representaba una clara tergiversación de un discurso presidencial que el exmandatario republicano pronunció en 1987, asegurando incluso que las declaraciones que se mostraron en el anuncio fueron editadas sin ningún tipo de autorización.

“La Fundación Ronald Reagan acaba de anunciar que Canadá ha utilizado de forma fraudulenta un anuncio, que es FALSO, en el que aparece Ronald Reagan hablando negativamente sobre los aranceles. El anuncio costó $75,000. Solo hicieron esto para interferir con la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos y de otros tribunales. LOS ARANCELES SON MUY IMPORTANTES PARA LA SEGURIDAD NACIONAL Y LA ECONOMÍA DE EE. UU. Con base en su comportamiento atroz, TODAS LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES CON CANADÁ QUEDAN TERMINADAS. ¡Gracias por su atención a este asunto!”, anunció Trump a través de su cuenta oficial de Truth Social.

Canadá ha sentido los aranceles de Trump

Si bien las tensiones entre Estados Unidos y Canadá habían visto una ligera mejoría en los últimos meses, luego de la imposición de aranceles por parte de Trump y el intento del primer ministro canadiense Mark Carney por lograr un acuerdo comercial, diferentes medios canadienses han señalado que las medidas arancelarias del mandatario republicano se han venido sintiendo en los sectores no solo del acero y la madera, sino también del aluminio y el automóvil.

Actualmente, más del 75% de las exportaciones canadienses se dirigen a los Estados Unidos. Incluso, casi el 60% del petróleo crudo que dicho país importa proviene de Canadá, al igual que el 85% de sus importaciones de electricidad. De igual forma, Canadá es el principal proveedor extranjero de uranio, aluminio y acero para Estados Unidos.