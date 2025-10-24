“Chávez entregó valijas llenas de dinero a una de las fundadoras”: el investigador Mike González detalló cómo la dictadura venezolana financió a Black Lives Matter

Publicado por Luis Francisco Orozco 23 de octubre, 2025

La presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor, entrevistó en el noticiero al investigador principal de la Heritage Foundation, Mike González, sobre los nexos entre el grupo de activismo radical Black Lives Matter y el régimen socialista de Venezuela, así como también la forma en que dicha organización contó con un importante financiamiento por parte de la dictadura chavista.

“Hablé con un desertor, un alto funcionario del gobierno de [Hugo] Chávez, que me dijo que había estado en el Palacio de Miraflores cuando Chávez entregó valijas llenas de dinero a una de las fundadoras de Black Lives Matter, y les había dicho que el dinero era para promover el proyecto bolivariano en las calles de Estados Unidos. Lo que sí se sabe, seguro, es que esta fundadora de Black Lives Matter estuvo cerca de [Nicolás] Maduro, lo trajo a Harlem en el 2015. Esa reunión con Chávez, según el desertor, tomó lugar en el 2012 antes de muriera, entonces en el 2013 se funda Black Lives Matter”, dijo González.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.