Brasil: Lula buscará un cuarto mandato en 2026

Publicado por Víctor Mendoza 23 de octubre, 2025

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva anunció este jueves que aspirará a un nuevo mandato en las elecciones del año próximo.

"Voy a disputar un cuarto mandato en Brasil", sostuvo el mandatario de izquierda durante una rueda de prensa en Jakarta, Indonesia, parada de una gira por el sudeste asiático. "Mi mandato termina a finales de 2026 pero estoy preparado para disputar otras elecciones".

Los comicios se celebrarán en octubre. Si gana, Lula asumirá con 81 años, pero esta semana dijo sentirse "con la misma energía que cuando tenía 30". El mandatario ya gobernó el país entre 2003 y 2010. No pudo presentarse a las elecciones de 2018 por una condena por corrupción, por la que pasó más de 500 días tras las rejas, que luego fue revocada por el Tribunal Supremo.

De momento, se desconoce quién será el principal candidato de la derecha. El expresidente Jair Bolsonaro no podrá competir en las urnas, tras haber sido condenado a 27 años de prisión el mes pasado. Sentencia que fue ampliamente criticada por el Gobierno de Trump, con el presidente diciendo que era "muy parecido a lo que intentaron hacer conmigo" y el secretario de Estado, Marco Rubio, llamándola "injusta".

Con Bolsonaro fuera de la carrera electoral, otros nombres que se barajan son los del gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, y la ex primera dama Michelle Bolsonaro, según AFP.