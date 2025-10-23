El papa León XIV reza junto al rey Carlos III en un oficio inédito desde el cisma anglicano

El papa León XIV durante una reunión con el rey Carlos III de Gran Bretaña. AFP/Vatican Media .

Publicado por Carlos Dominguez 23 de octubre, 2025

El rey Carlos III se convirtió este jueves en el primer monarca británico en rezar públicamente con un papa desde el cisma anglicano, hace cinco siglos, al hacerlo junto a León XIV en la Capilla Sixtina.

La ceremonia combinó tradiciones católicas y anglicanas, lo que representa un nuevo acercamiento entre las dos Iglesias. El oficio, que duró unos 30 minutos, representa un acto inédito desde el nacimiento del anglicanismo en 1534, cuando el rey Enrique VIII rompió con Roma.

León XIV y el arzobispo de York, Stephen Cottrell, presidieron la celebración, en presencia de prelados católicos y anglicanos, así como de responsables políticos y diplomáticos.

El tema central de la oración fue la protección de la naturaleza, una señal de la convergencia entre ambas Iglesias en cuestiones medioambientales.

Unos minutos antes, el papa León XIV recibió al monarca que ejerce como gobernador supremo de la Iglesia de Inglaterra, en una audiencia privada. Carlos III, acompañado por su esposa Camila, se dirigió al papa en inglés, en un ambiente cordial, e intercambió regalos con él, según imágenes difundidas por el Vaticano.

El monarca será nombrado 'Cofrade real'

Carlos III y la reina Camila asistirán el jueves a otro servicio religioso ecuménico en la Basílica de San Pablo Extramuros en Roma.

En dicho acto, el rey será nombrado cofrade real y para este oficio se ha creado un asiento especial para el monarca, que permanecerá en la basílica y podrá ser utilizado en el futuro por sus sucesores en el trono británico.

Este gesto simboliza un acercamiento ecuménico sin precedentes desde la Reforma protestante.

La Corona británica y el papa Francisco

La pareja real se reunió en privado con el predecesor de León XIV, el papa Francisco, el pasado 9 de abril, doce días antes de la muerte del sumo pontífice argentino.

Durante la reunión, el papa expresó sus buenos deseos a los monarcas británicos por su aniversario de bodas y agradeció los deseos de pronta recuperación, ya que Francisco se encontraba en recuperación de una neumonía grave.

Durante el funeral del jesuita argentino, Carlos III estuvo representado por su hijo Guillermo y luego por su hermano, el príncipe Eduardo, en la misa de entronización de León XIV el 18 de mayo.