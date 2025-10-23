El número dos del régimen chavista, Diosdado Cabello, amenazó públicamente con un atentado contra el editor sénior de Voz Media, Orlando Avendaño
Las amenazas contra Avendaño tienen lugar pocos días después de que el activista LGBT Yendri Velásquez y el analista político Luis Peche —ambos venezolanos— sufrieran un atentado en la ciudad de Bogotá.
El ministro del Interior de la dictadura venezolana, Diosdado Cabello, amenazó públicamente este miércoles en la noche con ejecutar un atentado contra el editor sénior de Voz, Orlando Avendaño, durante una alocución en su programa “Con el Mazo Dando”. En este, el número dos del chavismo citó directamente al periodista al asegurar: “Escucha, Orlando Avendaño, eres sacrificable”. De igual forma, Cabello amenazó a los disidentes políticos venezolanos que se encuentran en España, Panamá y Colombia.
🇻🇪🇨🇴🇵🇦🇪🇸 URGENTE — ALERTA A LAS AUTORIDADES.— Agustín Antonetti (@agusantonetti) October 23, 2025
Diosdado Cabello acaba de amenazar con atentados a opositores en Colombia, Panamá y España para los próximos días.
Incluso dice que podrían atentar contra @OrlvndoA en Colombia. Esto es gravísimo.
Todos a difundir. pic.twitter.com/dTjiu9D1JZ
En respuesta, el editor sénior de Voz denunció públicamente, a través de su cuenta de X, la amenaza del número dos de la dictadura socialista. “Alerto sin ingenuidad ni alarmismo: Diosdado Cabello está amenazando con atentar contra mi vida. También dice que hay planes para atentar contra disidentes que estemos en Madrid, Panamá o Colombia”, escribió Avendaño.
Por su parte, Voz Media emitió un comunicado a través de su cuenta de X en el que rechazó las amenazas públicas de Cabello, manifestando su total solidaridad con el periodista. “Condenamos enérgicamente las recientes amenazas realizadas por representantes del régimen de Nicolás Maduro, incluyendo a Diosdado Cabello, contra nuestro periodista @OrlvndoA. Como una empresa de medios estadounidense comprometida con los principios de la prensa libre y la democracia, tomaremos todas las medidas necesarias para garantizar la protección, seguridad e integridad de nuestros empleados. La intimidación y la censura no tienen cabida en el periodismo. Nos mantenemos firmes junto a nuestro equipo y reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con informar la verdad”, dijo Voz.
🚨We strongly condemn the recent threats made by representatives of the Nicolás Maduro regime, including Diosdado Cabello, against our journalist @OrlvndoA— VOZ (@Voz_US) October 23, 2025
As an American media company committed to the principles of free press and democracy, we will take all necessary measures…
Las amenazas contra Avendaño tienen lugar pocos días después de que el activista Yendri Velásquez y el analista político Luis Peche —ambos venezolanos— sufrieran un atentado en la ciudad de Bogotá en el que recibieron diez disparos, resultando ambos malheridos. Este hecho representa otro caso de represión transnacional por parte del régimen chavista, tal como ocurrió en Chile con el exmilitar venezolano Ronald Ojeda.
Diosdado Cabello, el número dos del régimen chavista
La Fundación Disenso rechazó las amenazas de Cabello y sostuvo que "contamos los días para que el señor de la droga se suba en una lancha y corra la misma suerte que sus empleados en el Caribe".
Todo nuestro apoyo a nuestro amigo y miembro del Consejo Asesor Internacional, @OrlvndoA , ante las amenazas del Cártel de los Soles.— Fundación Disenso (@FDisenso) October 23, 2025
Contamos los días para que el señor de la droga se suba en una lancha y corra la misma suerte que sus empleados en el Caribe.@SecRubio@SecWar https://t.co/CFWKBdq4XI pic.twitter.com/SlqLKsy1FH