El número dos del régimen chavista, Diosdado Cabello, amenazó públicamente con un atentado contra el editor sénior de Voz Media, Orlando Avendaño

22 de octubre, 2025

El ministro del Interior de la dictadura venezolana, Diosdado Cabello, amenazó públicamente este miércoles en la noche con ejecutar un atentado contra el editor sénior de Voz, Orlando Avendaño, durante una alocución en su programa “Con el Mazo Dando”. En este, el número dos del chavismo citó directamente al periodista al asegurar: “Escucha, Orlando Avendaño, eres sacrificable”. De igual forma, Cabello amenazó a los disidentes políticos venezolanos que se encuentran en España, Panamá y Colombia.

En respuesta, el editor sénior de Voz denunció públicamente, a través de su cuenta de X, la amenaza del número dos de la dictadura socialista. “Alerto sin ingenuidad ni alarmismo: Diosdado Cabello está amenazando con atentar contra mi vida. También dice que hay planes para atentar contra disidentes que estemos en Madrid, Panamá o Colombia”, escribió Avendaño.

Por su parte, Voz Media emitió un comunicado a través de su cuenta de X en el que rechazó las amenazas públicas de Cabello, manifestando su total solidaridad con el periodista. “Condenamos enérgicamente las recientes amenazas realizadas por representantes del régimen de Nicolás Maduro, incluyendo a Diosdado Cabello, contra nuestro periodista @OrlvndoA. Como una empresa de medios estadounidense comprometida con los principios de la prensa libre y la democracia, tomaremos todas las medidas necesarias para garantizar la protección, seguridad e integridad de nuestros empleados. La intimidación y la censura no tienen cabida en el periodismo. Nos mantenemos firmes junto a nuestro equipo y reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con informar la verdad”, dijo Voz.

Las amenazas contra Avendaño tienen lugar pocos días después de que el activista Yendri Velásquez y el analista político Luis Peche —ambos venezolanos— sufrieran un atentado en la ciudad de Bogotá en el que recibieron diez disparos, resultando ambos malheridos. Este hecho representa otro caso de represión transnacional por parte del régimen chavista, tal como ocurrió en Chile con el exmilitar venezolano Ronald Ojeda.

Diosdado Cabello, el número dos del régimen chavista Diosdado Cabello Rondón es un político venezolano, considerado el número dos en el liderazgo del chavismo. A lo largo de su carrera ha ocupado cargos clave, como vicepresidente ejecutivo, presidente de la Asamblea Nacional, y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Actualmente es el ministro del Interior de Venezuela. De igual manera, el Departamento de Estado ofrece una recompensa de 25 millones de dólares por su captura. Lo vincula con el narcotráfico.

La Fundación Disenso rechazó las amenazas de Cabello y sostuvo que "contamos los días para que el señor de la droga se suba en una lancha y corra la misma suerte que sus empleados en el Caribe".