Maduro advierte que Venezuela cuenta con 5.000 misiles rusos ante la ofensiva de Trump en el Caribe

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 22 de octubre, 2025

El dictador Nicolás Maduro afirmó este miércoles que las fuerzas armadas venezolanas cuentan con 5.000 misiles antiaéreos rusos tipo Igla-S para contrarrestar cualquier amenaza directa contra Venezuela. Sus declaraciones, realizadas en una reunión con decenas de oficiales de alto rango, se producen mientras el Ejército de EEUU intensifica el despliegue de aviones furtivos, buques de la Marina y la presencia de tropas en el Caribe.

Durante la declaración, Maduro pareció enviar una amenaza directa a Washington: “Cualquier fuerza militar del mundo sabe del poder de los Igla-S, y Venezuela tiene nada más y nada menos que 5.000 Igla-S en los puestos clave de la defensa antiaérea para garantizar la paz”.

“El que entendió, entendió”, continuó Maduro. “Que nadie se meta con Venezuela”.

🇺🇸🇻🇪‼️ URGENTE — Maduro amenaza al presidente Donald Trump y dice que tiene más de 5.000 misiles rusos para hacerle frente. pic.twitter.com/6qAoxrzWqB — Agustín Antonetti (@agusantonetti) October 23, 2025

Según la Casa Blanca, el amplio dispositivo militar en el Caribe forma parte de una guerra antinarcóticos que ha generado la destrucción de al menos ocho embarcaciones de droga que se dirigían desde Venezuela hacia Estados Unidos. Este miércoles, 22 de octubre, el Pentágono anunció otros dos ataques contra narcolanchas en el Pacífico Oriental.

Mientras tanto, el régimen chavista denuncia que la operación estadounidense es un ensayo para derrocar a Maduro, acusaciones que la Casa Blanca no ha rebatido, dejando abierta la posibilidad de una acción contra los cabecillas de la dictadura venezolana.

Tanto Maduro, como su segundo al mando, Diosdado Cabello, tienen acusaciones por narcotráfico en el Distrito Sur de Nueva York. Ambos, además de tener una recompensa millonaria por su captura, también están vinculados a los grupos terroristas designados Cártel de los Soles y el Tren de Aragua.

El Pentágono informó al Congreso en el último mes que Estados Unidos se encuentra en “conflicto armado” con los cárteles de la droga regionales, incluyendo las dos organizaciones criminales venezolanas cercanas a Maduro y su séquito. La Administración Trump describe a estos presuntos traficantes como “combatientes ilegales”.

Los ataques en aguas internacionales están siendo objeto de debate en términos jurídicos, con los críticos tildándolos de “ilegales”. Sin embargo, la Casa Blanca ha defendido públicamente las operaciones que, según el propio Trump, se extenderán a territorio extranjero. Algunos de los potenciales objetivos pueden estar dentro de territorio venezolano.

El anuncio de Maduro sobre los Igla-S —misiles portátiles de corto alcance diseñados para derribar aeronaves a baja altitud— se produce tras ejercicios militares internos ordenados en respuesta a la actividad de EEUU. La tensión eleva el riesgo de un choque mayor entre la estrategia de “máxima presión” de Washington contra los cárteles y Maduro y la decisión del régimen chavista de militarizar la respuesta con sistemas antiaéreos.