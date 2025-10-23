“Es un matón y un mal tipo”: Trump acusa a Petro de “fabricar muchas drogas” y suspende toda la ayuda internacional a Colombia

Publicado por Agustina Blanco 22 de octubre, 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el miércoles la suspensión inmediata de todos los pagos y subsidios a Colombia, cumpliendo con una amenaza lanzada el fin de semana en una disputa con su homólogo colombiano, Gustavo Petro.

La medida, anunciada en la Oficina Oval durante una conferencia de prensa, intensifica la tensión con el país suramericano pese a las históricas relaciones bilaterales en temas de seguridad y migración.

“Es un matón y un mal tipo. Es un tipo que está fabricando muchas drogas. A partir de hoy hemos suspendido todos los pagos a Colombia, el país Colombia", declaró Trump, relacionando al gobierno de Petro con el narcotráfico una vez más.

.@MaryMargOlohan: The president of Colombia recently said that if you won't change, maybe you need to be gotten rid of. Do you view that as a threat? @POTUS: "He's a thug and bad guy...He better watch it or we'll take very serious action against him and his country." pic.twitter.com/of3eYWGHhW — Daily Wire (@realDailyWire) October 22, 2025

Trump también advirtió a Petro: "Mejor tenga cuidado o tomaremos medidas muy serias contra él y su país", aludiendo a posibles aranceles adicionales y acciones militares.

Los ataques entre ambos mandatarios

El domingo, en una publicación en Truth Social, Trump había acusado a Petro de "no hacer nada para detener" la producción de drogas, pese a los "pagos y subsidios a gran escala de EEUU que no son más que una estafa a largo plazo a Estados Unidos".

Los dos líderes han chocado repetidamente en los últimos meses, particularmente por los ataques militares estadounidenses contra buques en el Caribe involucrados en el tráfico de drogas en una ofensiva de la Administración Republicana contra el tráfico de drogas que llega al país.

Colombia, el principal productor mundial de cocaína —responsable de casi dos tercios de la producción global, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito—, había sido el aliado más confiable de Washington en Sudamérica en materia de defensa y seguridad nacional.

El Departamento de Estado propuso desfinanciar a Colombia



Este año fiscal, EEUU proporcionó alrededor de 210 millones de dólares en asistencia a Colombia, incluyendo 31 millones en apoyo agrícola, según datos del Departamento de Estado.

Históricamente, el país andino ha recibido miles de millones en ayuda para seguridad, aunque el cierre de USAID este año ya había reducido el flujo.