El capo del fentanilo más buscado por EEUU está detenido en Cuba

Publicado por Diane Hernández 22 de octubre, 2025

Zhi Dong Zhang, conocido como Brother Wang y considerado uno de los mayores capos del tráfico de fentanilo a nivel mundial, fue detenido en Cuba, según reveló este martes el diario español El País. Fuentes oficiales mexicanas confirmaron al medio que mantienen negociaciones con La Habana para su entrega inmediata, aunque el régimen cubano aún no se ha pronunciado sobre el caso.

Zhi Dong, de 38 años, es objetivo prioritario de Washington, quien espera su extradición con carácter urgente una vez sea entregado por Cuba a México tras concluir los interrogatorios. El narcotraficante logró escapar en julio de una prisión mexicana, desde donde estaba a punto de ser enviado a territorio estadounidense.

Una fuga que sacudió a México

La historia del capo chino comenzó hace un año, cuando fue detenido en Ciudad de México acusado de narcotráfico y lavado de dinero.

La DEA lo señala como líder de una red internacional que operaba durante casi una década al servicio de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Su estructura mantenía bases en Los Ángeles y Atlanta, con conexiones en Centro y Sudamérica, Europa y Asia.

Zhi fue ingresado en una prisión de máxima seguridad, pero un juez le otorgó arresto domiciliario bajo custodia militar, una decisión que provocó duras críticas. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum calificó el fallo como "un despropósito", recordando que la Fiscalía se había opuesto firmemente.

El mismo juez había beneficiado antes al exprocurador Jesús Murillo Karam, acusado en el caso Ayotzinapa, lo que generó aún más polémica.

La consecuencia llegó en julio, cuando Zhi Dong burló la custodia y huyó de México. La fuga ocurrió apenas seis días después de que un tribunal federal de Georgia ampliara los cargos en su contra por lavado de dinero, estimado en más de 20 millones de dólares entre 2020 y 2021.

Una red global de lavado y tráfico La investigación de la DEA reveló una compleja trama financiera compuesta por 150 empresas fantasma y 170 cuentas bancarias.

​Los movimientos de dinero se hacían en sumas menores a 100.000 dólares a través de grandes bancos estadounidenses -entre ellos Bank of America, JP Morgan y Wells Fargo- para evitar alertas.

​La causa se amplió tras la detención de Ruipeng Li, socio de Zhi Dong, quien entregó documentación que permitió desmantelar parte de la red. En las comunicaciones interceptadas, "coffee" (café) significaba fentanilo y "food" (comida) era el código para cocaína.

​Según la DEA, la organización movió más de 1.000 kilos de cocaína y casi 2.000 de fentanilo hacia EEUU.

De Rusia a La Habana: un intento fallido de huida

Tras escapar de México, Zhi Dong intentó ingresar en Rusia con un pasaporte falso, pero fue rechazado. Posteriormente llegó a Cuba con otra identidad, donde fue arrestado. Además del alias de Brother Wang, el traficante tenía otros como El Chino, Tocayo, Pancho y Nelson Mandela.

Paradójicamente, la isla caribeña -que en otras ocasiones ha servido de refugio para fugitivos buscados por Washington- podría ser ahora clave para la captura de uno de los mayores narcotraficantes del fentanilo del mundo.

La detención del capo ocurre en medio del despliegue militar ordenado por la Administración de Donald Trump en el Caribe, en el marco de su ofensiva contra los cárteles de la droga.

La operación ha incrementado también las tensiones con los regímenes de Cuba y Venezuela, y analistas advierten que La Habana podría buscar beneficios diplomáticos antes de concretar la extradición del capo chino.