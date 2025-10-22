El Louvre reabre sus puertas tres días después del robo de las joyas de la Corona

Publicado por Israel Duro 22 de octubre, 2025

El museo del Louvre reabrió sus puertas este miércoles, tres días después del espectacular robo de ocho joyas de la Corona por un valor estimado de más de 100 millones de dólares, constató una periodista de AFP.

A las 09.00 am locales, hora habitual de apertura del museo, los primeros visitantes empezaron a entrar en la pinacoteca. La galería de Apolo, donde tuvo lugar el robo, permanece cerrada, indicó el museo a AFP.

Un golpe en apenas 7 minutos

El robo se produjo el pasado domingo. Según Gérald Darmanin, ministro de Justicia del país galo, en conversación con una radio nacional, los ladrones fueron "capaces de colocar un montacargas en la vía pública, subir rápidamente a su equipo para extraer joyas de valor incalculable y dar una imagen deplorable de Francia".

El grupo rompió las vitrinas utilizando una pequeña motosierra, y necesitó apenas siete minutos para completar el atraco.