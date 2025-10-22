El analista político Hugo Acha: la Administración Trump reconoce al narcoterrorismo latinoamericano como “la amenaza estratégica más relevante para su seguridad nacional”

Publicado por Luis Francisco Orozco 22 de octubre, 2025

La presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor, entrevistó en el noticiero al analista político y experto en seguridad y seguridad y defensa, Hugo Achá, sobre la influencia que el narcoterrorismo ha venido adquiriendo en América Latina a lo largo de los últimos años, así como también sobre las acciones que está tomando la Administración del presidente Donald Trump para combatirlo.

“Estas organizaciones ya no se limitan a la búsqueda del lucro a través de la actividad ilícita, no, ahora quieren ser los gobiernos. Sucedió en Bolivia, que acaba de tener una oportunidad de salida en las elecciones, que por primera vez después de 20 años van a retirar a una organización de este mismo género, y tiene usted en Venezuela en el Cártel de los Soles a un fenómeno que es uno y lo mismo con el régimen. […] El gobierno norteamericano, finalmente, después de dos décadas de esfuerzos, reconoce esto como la amenaza estratégica más relevante para su seguridad nacional”, dijo Achá.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.