Voz media US Voz.us
Apple store Voz-media Play store Voz Media

China inicia un programa de subsidios para promover la natalidad

Desde hace un mes provincias como Jiangxi, Anhui y Shaanxi han comenzado a realizar el pago directo de las prestaciones por maternidad a nivel provincial. Por su parte, otras regiones como Liaoning y Jiangsu han emitido comunicados oficiales informando que a partir del 1 de noviembre también iniciarán el desembolso directo de estas subvenciones.

Niños en China

Niños en ChinaCHINE NOUVELLE/SIPA / Cordon Press.

Williams Perdomo
Publicado por
Williams Perdomo

Al menos 25 provincias de China comenzarán a distribuir subsidios de maternidad el 1 de noviembre. La intención es promover que las mujeres decidan tener hijos.

“Un paso más hacia la construcción de una sociedad con acceso a la maternidad, según informó el lunes la Administración Nacional de Seguridad Sanitaria (NHSA)”, reseñó el periódico estatal chino Global Times.

De acuerdo con la información, desde hace un mes provincias como Jiangxi, Anhui y Shaanxi han comenzado a realizar el pago directo de las prestaciones por maternidad a nivel provincial. Por su parte, otras regiones como Liaoning y Jiangsu han emitido comunicados oficiales informando que a partir del 1 de noviembre también iniciarán el desembolso directo de estas subvenciones.

“La administración se ha comprometido a promover y agilizar activamente el proceso de desembolso de los subsidios para el cuidado infantil y a seguir impulsando el pago directo de estas prestaciones a las personas, brindando al público un servicio más conveniente y eficiente”, reseñó Global Times.

Además, se supo que el programa ampliado abarcará cerca del 90% de las áreas incluidas en el sistema de seguro social del país. Sin embargo, destacan como excepciones importantes Pekín, el centro tecnológico de Guangdong y la Región Autónoma Uigur de Xinjiang (XUAR).

“Se espera que estas prestaciones se ajusten dinámicamente para fomentar la maternidad y fomentar una sociedad que favorezca la maternidad”, aseguró el periódico chino.

Prestaciones del seguro de maternidad en 2024

Las estadísticas de la Administración Nacional de Seguridad Sanitaria, citadas por Global Times, revelan que durante 2024 se gastó un total de 143.178 millones de yuanes (20.090 millones de dólares) en prestaciones del seguro de maternidad.

RECOMENDACIONES

tracking