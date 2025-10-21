China inicia un programa de subsidios para promover la natalidad

Publicado por Williams Perdomo 21 de octubre, 2025

Al menos 25 provincias de China comenzarán a distribuir subsidios de maternidad el 1 de noviembre. La intención es promover que las mujeres decidan tener hijos.

“Un paso más hacia la construcción de una sociedad con acceso a la maternidad, según informó el lunes la Administración Nacional de Seguridad Sanitaria (NHSA)”, reseñó el periódico estatal chino Global Times.

De acuerdo con la información, desde hace un mes provincias como Jiangxi, Anhui y Shaanxi han comenzado a realizar el pago directo de las prestaciones por maternidad a nivel provincial. Por su parte, otras regiones como Liaoning y Jiangsu han emitido comunicados oficiales informando que a partir del 1 de noviembre también iniciarán el desembolso directo de estas subvenciones.

“La administración se ha comprometido a promover y agilizar activamente el proceso de desembolso de los subsidios para el cuidado infantil y a seguir impulsando el pago directo de estas prestaciones a las personas, brindando al público un servicio más conveniente y eficiente”, reseñó Global Times.

Además, se supo que el programa ampliado abarcará cerca del 90% de las áreas incluidas en el sistema de seguro social del país. Sin embargo, destacan como excepciones importantes Pekín, el centro tecnológico de Guangdong y la Región Autónoma Uigur de Xinjiang (XUAR).

“Se espera que estas prestaciones se ajusten dinámicamente para fomentar la maternidad y fomentar una sociedad que favorezca la maternidad”, aseguró el periódico chino.