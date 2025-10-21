¿Quién es Sanae Takaichi, la 'dama de hierro' que dirigirá Japón?

Publicado por Carlos Dominguez 21 de octubre, 2025

Sanae Takaichi, de 64 años, acaba de hacer historia como la primera mujer en convertirse en primera ministra de Japón.

Takaichi, conservadora acérrima y miembro del Partido Liberal Democrático (PLD) desde hace casi 40 años, asumió el cargo este martes tras una contundente votación parlamentaria. A principios de octubre, la dirigente conservadora ya había asumido como presidente del PLD.

"Hemos inaugurado una nueva era para el PLD", dijo después de su elección a principios de octubre, mientras que admitía: "En lugar de sentirme feliz, siento que el verdadero desafío está por delante".

Seis días después de asumir el liderazgo del Partido Liberal, Takaichi perdió a su socio de coalición, el partido minoritario Komeito, que discrepa con sus posturas conservadoras y un escándalo de financiamiento del PLD. Eso obligó a la dirigente conservadora a formar una alianza con el Partido Innovación de Japón (PIJ), firmado el lunes.

Durante su campaña, Sanae Takaishi se comprometió a "fortalecer la economía japonesa y reorganizar a Japón como un país que puede ser responsable con las generaciones futuras". Sin embargo, la nueva primera ministra también deberá lidiar con el descenso de la población japonesa e inyectar dinamismo a una economía estancada.

Admiradora declarada de la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, la líder conservadora también se identifica como la sucesora ideológica del ex primer ministro y ex presidente del PLD Shinzo Abe, quien fue asesinado a tiros en 2022 mientras pronunciaba un discurso de campaña en Nara.

Primeros años de carrera y funciones ministeriales

Sanae Takaichi nació en Nara y se graduó en Administración de Empresas en la Universidad de Kobe. Antes de iniciar su carrera política, trabajó como escritora, asistente legislativa, locutora y, curiosamente, fue batería de una banda de heavy metal.

En 1996, tras pocos años de carrera política como independiente, la líder conservadora se unió al PLD. En 2006, durante la primera etapa política de Shinzo Abe, quien acababa de asumir la presidencia del Partido Liberal, Takaichi fue nombrada secretaria de Estado para Asuntos de Okinawa y los Territorios del Norte, con responsabilidades sobre la política regional y las relaciones con los territorios en disputa.

Tras la victoria del PLD en las elecciones generales de 2012, Takaichi fue nombrada directora del Consejo de Investigación Política del partido. En enero de 2013 recomendó que Abe emitiera una nueva declaración para sustituir la Declaración de Murayama, que pedía disculpas por los daños causados por el Japón imperial durante su periodo colonial.

Shinzo Abe junto a Sanae TakaichiAP / Cordon Press.

Bajo el Gobierno de Shinzo Abe, la líder conservadora desempeñó un papel destacado como ministra de Asuntos Internos y Comunicaciones, cargo que ejerció en dos periodos: del 3 de septiembre de 2014 al 3 de agosto de 2017 y del 11 de septiembre de 2019 al 16 de septiembre de 2020, donde supervisó telecomunicaciones y regulación mediática; su permanencia en el puesto le dio visibilidad e influencia sobre la política digital y regulatoria del Gobierno japonés.

Al ocupar este ministerio durante varios gabinetes de la era Abe, Takaichi pudo consolidar su reputación como alta responsable política del PLD y reforzó su alineamiento con la agenda política del ex primer ministro conservador.

En 2022, la dirigente fue nombrada ministra de Estado para la Seguridad Económica, en el Gobierno del primer ministro Fumio Kishida, centrándose en la protección de las cadenas de suministro, la seguridad tecnológica y la resiliencia de sectores industriales clave en Japón.

Las políticas de Takaichi

Sanae Takaishi ha prometido conformar un gabinete con una mayor participación de mujeres, a un nivel de paridad similar al de los países nórdicos. Sin embargo, este martes solo nombró a dos funcionarias entre sus 19 ministros, al igual que su predecesor.

Se trata de la conservadora Satsuki Katayama, que asume la cartera de Finanzas, y Kimi Onoda, en Seguridad Económica.

Asimismo, la dirigente afirmó que espera "crear conciencia" sobre las dificultades de salud que enfrentan las mujeres y se ha referido abiertamente a su experiencia con la menopausia.

Pese a ello, sus posturas políticas sobre género la sitúan a la derecha del Partido Liberal Democrático, oponiéndose a reformar una ley del siglo XIX que obliga a las parejas casadas a usar el mismo apellido, que en la práctica implica que la mujer adopte el del marido.

La dirigente conservadora también quiere mantener las reglas de sucesión de la familia imperial japonesa que solo permiten a los varones ser emperadores, y se opone tajantemente al matrimonio entre personas del mismo sexo.

'Abenomics'

Sus políticas económicas favorecen el crecimiento y al mercado, combinando un apoyo fiscal proactivo, inversiones industriales selectivas y un marcado énfasis en la seguridad económica y la autonomía tecnológica.

En el pasado, Takaichi ha respaldado una agresiva flexibilización monetaria y el aumento del gasto público, haciéndose eco de las políticas económicas de Shinzo Abe.

A pesar de haber dado marcha atrás en esas propuestas en la contienda por el liderazgo del PLD, su victoria impulsó las acciones japonesas a máximos históricos.

La inmigración

El discurso de Takaichi está marcado por el énfasis en “Japón primero”, presentando la limitación de la inmigración como parte de una agenda más amplia de reafirmación nacional y valores tradicionales.

Se espera que su Gobierno de prioridad a la mano de obra japonesa y que impondrá medidas para frenar la inmigración masiva. La postura de Takaechi es claramente escéptica frente a la inmigración amplia y abierta.

Su postura hacia China

Sobre China, ha declarado que el régimen comunista de Xi Jinping "menosprecia completamente a Japón" y que Tokio debe "abordar la amenaza a la seguridad" que representa el gigante asiático.

Pekín aseguró este martes que "tomó nota del resultado" de la elección japonesa y que espera "avanzar" en sus relaciones con Tokio, al que instó a "cumplir sus compromisos políticos en cuestiones importantes, como la historia y Taiwán".