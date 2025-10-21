México: asesinan a un alcalde en Hidalgo en medio de un repunte de la violencia política

Publicado por Diane Hernández 21 de octubre, 2025

El alcalde del municipio de Pisaflores, en el estado de Hidalgo, Miguel Bahena, fue asesinado a balazos la mañana de este lunes mientras se encontraba en la comunidad de La Estancia, confirmaron autoridades locales y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), organización en la que militaba.

De acuerdo con reportes policiales, hombres armados interceptaron a Bahena en plena calle y abrieron fuego, para después huir del lugar. El cuerpo del alcalde presentaba al menos cinco impactos de bala informó la AFP.

"El Partido Verde expresa su más profunda consternación ante este cobarde asesinato y exige el esclarecimiento de los hechos y la detención de los responsables", señaló la organización política en un comunicado.

Pisaflores había sido noticia recientemente por los estragos provocados por las intensas lluvias que azotaron al centro y este del país hace dos semanas, dejando 76 muertos y 27 desaparecidos, de acuerdo con Protección Civil federal.

Violencia política en aumento

El homicidio del alcalde Bahena se suma a una preocupante lista de funcionarios y aspirantes locales asesinados en los últimos meses.

Según datos recopilados por AP News y Animal Político, más de 35 políticos locales y candidatos han sido asesinados en lo que va de 2025, una tendencia que mantiene a México como uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer cargos públicos.

En Michoacán, seis alcaldes han sido asesinados desde que comenzó la actual administración federal. En abril, un candidato a presidente municipal en Veracruz fue ejecutado al iniciar su campaña, y en mayo, la secretaria personal y un asesor del alcalde de Ciudad de México fueron abatidos a plena luz del día en la capital.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ha reconocido que la violencia política se concentra en municipios rurales donde los grupos criminales buscan controlar presupuestos, rutas de narcotráfico o decisiones locales.