La Administración Trump redobla esfuerzos para mantener el acuerdo de paz entre Israel y Hamás, ante el temor de que colapse

Publicado por Luis Francisco Orozco 21 de octubre, 2025

El diario The New York Times reveló este lunes que la Administración del presidente Donald Trump ha venido esforzándose en las últimas horas para mantener el acuerdo de paz entre el Gobierno de Israel y el grupo terrorista palestino Hamás, con varios funcionarios confesándole al medio que existe una creciente preocupación por la posibilidad de que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu pueda desmantelar el acuerdo en cualquier momento.

Varios funcionarios de la administración republicana, los cuales hablaron bajo condición de anonimato, le comentaron al medio que la estrategia que actualmente estaría intentando materializar Trump es que tanto su yerno Jared Kushner como el vicepresidente JD Vance y el enviado para la paz en Medio Oriente Steve Witkoff se reúnan en Israel y puedan hacer todo lo posible por evitar que el mandatario israelí vuelva a ejecutar un asalto total contra la organización yihadista en Gaza.

Pesimismo entre Witkoff y Kushner

De acuerdo con lo informado por el diario, un funcionario de la Casa Blanca aseguró que Trump cree que los líderes de Hamás se mantienen dispuestos a continuar las negociaciones de buena fe, y que el reciente ataque que estos perpetraron contra varios soldados israelíes fue ejecutado por una facción marginal de la organización terrorista. Si bien Trump manifestó esta idea en una rueda de prensa este lunes, también señaló que su administración le permitiría al Gobierno israelí atacar a Hamás si la violencia continuaba.

Según el Times, un alto funcionario de la Casa Blanca que también habló bajo condición de anonimato señaló que tanto Kushner como Witkoff consideran que la situación actual es sumamente delicada y que el acuerdo de paz en el que ellos jugaron un papel fundamental podría desmoronarse en cualquier instante. De igual forma, el diario detalló que Kushner y Witkoff también están trabajando en varias áreas complicadas que se dejaron indefinidas en el acuerdo, tales como la creación de una fuerza de estabilización que lideraría Egipto, así como el inicio de la desmilitarización de Hamás.