Trump recibe al primer ministro australiano, Anthony Albanese, y firma un acuerdo de minerales raros

Publicado por Víctor Mendoza 20 de octubre, 2025

Donald Trump se reunió este lunes con el primer ministro australiano, Anthony Albanese, en la Casa Blanca. Los mandatarios firmaron un acuerdo de minerales raros que incluye un financiamiento de hasta 8.500 millones de dólares para distintos proyectos.

"El acuerdo alcanzado hoy sobre minerales críticos y tierras raras supone dar un paso más [en nuestra relación]", sostuvo Albanese antes de firmar el pacto que llevaban negociando hace al menos cuatro meses.

Aunque ninguno de los dos Gobiernos dio a conocer inmediatamente detalles del acuerdo, el primer ministro sostuvo que incluía una contribución de 1.000 millones de dólares por parte de Australia y Estados Unidos durante los próximos seis meses.

"La independencia en materia de minerales críticos es esencial para nuestra seguridad nacional y, gracias al presidente Trump, Estados Unidos por fin está dando prioridad a los recursos esenciales para nuestros sectores de defensa, tecnología y energía", comentó el secretario del Interior, Doug Burgum.

El acuerdo llega después de que China anunciara nuevos controles a la exportación de minerales raros. Washington, por su parte, se encuentra explorando vías alternativas para obtener tierras raras.

Mientras tanto, ambos Gobiernos están negociando un encuentro entre Trump y su homólogo chino, Xi Jinping. Si no alcanzan un nuevo acuerdo, el republicano amenazó con elevar los aranceles.

Submarinos para Australia



Trump también dijo a Albanese que unos submarinos que la Administración Biden acordó construir para Australia "realmente están avanzando".

La fabricación forma parte de un acuerdo militar a tres bandas, con Reino Unido. Llamado Aukus, incluye dos pilares: la entrega de tres submarinos estadounidenses con propulsión nuclear a Australia, con la posibilidad de comprar dos más; y la fabricación de nuevos modelos del mismo vehículo.

El objetivo del pacto es reforzar la seguridad en la región del Indo-Pacífico, ante las protestas de China.

Trump también dijo que, aunque "siempre le gustaría" que los aliados invirtieran más en Defensa, estaba contento con los esfuerzos australianos: "Se han comportado genial".