Trump niega haberle dicho a Zelenski que cediera tierras a Rusia
Su desmentido se produce después de que el Financial Times describiera su reunión con Zelenski como una "pelea a gritos" y afirmara que Trump dijo a Zelenski que Putin le "destruiría" si no capitulaba.
El presidente Donald Trump ha negado las informaciones según las cuales instó al presidente ucraniano Volodímir Zelenski a aceptar las condiciones de paz propuestas por Rusia para poner fin a la guerra de Ucrania, incluida la cesión de territorio.
"No, nunca lo hemos discutido. Creemos que lo que deberían hacer es simplemente detenerse en las líneas en las que están, las líneas de batalla", dijo Trump, según a The Hill.
Los rusos se anexionaron formalmente cuatro provincias ucranianas en 2022, aunque no controlan plenamente ninguna de ellas. Putin había propuesto anteriormente un alto el fuego condicional si Ucrania se retiraba de Donetsk, una de las regiones en disputa.