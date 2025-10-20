Argentina oficializa un financiamiento millonario de EEUU

Publicado por Williams Perdomo 20 de octubre, 2025

Argentina oficializó este lunes una línea de financiamiento de 20.000 millones de dólares con Estados Unidos como parte de un acuerdo de estabilización cambiaria a días de unas cruciales legislativas para el presidente Javier Milei.

El anuncio de un swap (intercambio de divisas) con el Gobierno del presidente Donald Trump tiene lugar en medio de una corrida contra el peso argentino, y se suma a otras medidas del Tesoro estadounidense en apoyo a Milei antes de los comicios del 26 de octubre.

"El objetivo de este acuerdo es contribuir a la estabilidad macroeconómica de la Argentina, con especial énfasis en preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible", dijo el Banco Central de Argentina en un comunicado.

Trump también le prometió además a su aliado Milei otros 20.000 millones de dólares en fondos públicos y privados para enfrentar las turbulencias de los mercados siempre que consiga un buen resultado electoral.

El presidente estadounidense justificó su ayuda a Argentina y sostuvo -ante los periodistas- que los argentinos "no tienen dinero" y están luchando para sobrevivir.

La semana pasada el Tesoro estadounidense intervino en el mercado de cambios argentino y compró pesos en el "'canje de blue chips' y en el mercado al contado", confirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Un "blue chips swap" permite a un inversor comprar un activo extranjero, normalmente depreciado, y luego venderlo en un mercado local a un precio mayor.