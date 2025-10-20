El Louvre continúa cerrado por segundo día mientras investigan el robo de 'las joyas reales' de Francia

Publicado por Diane Hernández 20 de octubre, 2025

El Louvre permanecerá cerrado este lunes, un día después del espectacular robo cometido por un grupo de cuatro personas que sustrajeron ocho valiosas piezas históricas de la colección francesa, informó el museo a la agencia AFP.

"El museo no abrirá hoy", indicó un portavoz, recordando que el domingo también permaneció sin acceso al público tras el atraco ocurrido por la mañana.

El robo se produjo alrededor de las 09:30 locales, cuando el Louvre, uno de los museos más grandes del mundo, ya estaba abierto a los visitantes.

Según Gérald Darmanin, ministro de Justicia del país galo, los ladrones fueron "capaces de colocar un montacargas en la vía pública, subir rápidamente a su equipo para extraer joyas de valor incalculable y dar una imagen deplorable de Francia", declaraciones que ofreció a la radio France Inter.

El grupo rompió las vitrinas utilizando una pequeña motosierra, completando el atraco en apenas siete minutos.

¿Qué joyas se robaron en El Louvre? robo en el Louvre afectó a ocho piezas únicas del siglo XIX, todas parte de las llamadas "joyas de la corona de Francia", famosas tanto por su valor histórico como por la riqueza de sus materiales preciosos. Entre los objetos sustraídos -según



Collar de la reina María Amelia y la reina Hortensia

Composición: 8 zafiros y 631 diamantes.

Fue utilizado por reinas francesas en ceremonias oficiales y representa el lujo de la monarquía durante el siglo XIX.



Collar de esmeraldas de María Luisa

Composición: 32 esmeraldas y 1.138 diamantes.

Este collar perteneció a María Luisa de Borbón, esposa de Napoleón Bonaparte, y simboliza la influencia de la emperatriz en la corte francesa.



Diadema de la emperatriz Eugenia

Composición: Cerca de 2.000 diamantes.

La diadema era un símbolo de la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III, y es reconocida por su compleja artesanía y su valor incalculable.



Las otras cinco piezas no fueron detalladas públicamente, pero se sabe que forman parte del mismo conjunto histórico y artístico del siglo XIX, utilizado en eventos oficiales de la monarquía francesa. Todas las piezas combinan piedras preciosas de alta calidad (diamantes, zafiros y esmeraldas) con metales nobles, reflejando el lujo y la sofisticación de la realeza francesa.



Horas más tarde del robo, una corona de la emperatriz Eugenia, fue hallada dañada cerca del museo parisino. La Policía aún no ha dado con el paradero de los ladrones, explicó también la AFP.

La Fiscalía de París indicó que fue abierta una investigación por "robo en banda organizada y asociación ilícita con fines delictivos", encomendada a la brigada de represión del crimen organizado de la Policía Judicial.

Francia ordena reforzar la seguridad alrededor de los museos

Francia reforzará la seguridad alrededor de los museos a raíz del robo de joyas reales en el Louvre, anunciaron este lunes las autoridades.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, enviará una instrucción a todos los prefectos para redoblar los dispositivos de seguridad en las instituciones culturales, indicó su entorno.

La decisión se tomó durante una reunión entre Nuñez, la ministra de Cultura, Rachida Dati, y responsables policiales para abordar qué falló en este robo, que tuvo lugar el domingo y dio la vuelta al mundo.