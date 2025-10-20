El centrista Rodrigo Paz gana la segunda vuelta presidencial en Bolivia y el Departamento de Estado lo felicita

Publicado por Agustina Blanco 19 de octubre, 2025

En una jornada histórica en la historia boliviana, el economista y senador Rodrigo Paz Pereira, de 58 años, se convirtió en el nuevo presidente electo de Bolivia al vencer en la segunda vuelta electoral celebrada este domingo.

Representando al Partido Demócrata Cristiano, Paz obtuvo el 54,55% de los votos, según el Tribunal Supremo Electoral (TSE) con más del 97% de los sufragios escrutados. Su rival, el exmandatario Jorge "Tuto" Quiroga, de la alianza Libre, alcanzó el 45,44%, quedan do nueve puntos por debajo.

La votación, descrita por el TSE como "tranquila y normal", transcurrió sin incidentes significativos y contó con una alta participación ciudadana. Paz, de tendencia liberal moderada, asumirá la presidencia el próximo 8 de noviembre para el período 2025-2030, junto a su compañero de fórmula, Edmand Lara.

Este triunfo marca el fin de 20 años de dominio político del Movimiento al Socialismo (MAS), abriendo una nueva etapa en la historia política del país.

El presidente electo enfrentará desafíos cruciales, incluyendo una economía debilitada por la escasez de combustibles, un persistente déficit fiscal y la drástica reducción de las reservas internacionales netas (RIN), que han generado una prolongada falta de divisas.

El Departamento de Estado felicita y manifiesta su voluntad de colaborar



Por su parte, el Departamento de Estado de EEUU saludó al electo presidente suramericano y expresó su voluntad de colaborar juntos. A través de un comunicado oficial, el departamento señaló:

“Estados Unidos felicita al presidente electo Rodrigo Paz por su elección como presidente de Bolivia. También felicitamos al pueblo boliviano en este momento histórico para su país Tras dos décadas de mala gestión, la elección del presidente electo Paz representa una oportunidad transformadora para ambas naciones. Estados Unidos está dispuesto a colaborar con Bolivia en prioridades compartidas, como el fin de la inmigración ilegal, la mejora del acceso a los mercados para la inversión bilateral y la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales para fortalecer la seguridad regional”.

Paz, durante su discurso, agradeció a los presidentes de la región que lo llamaron para felicitarlo. “Bolivia vuelve a recuperar paso a paso su escenario internacional”, aseguró.

Al respecto, dijo que se comunicó con el subsecretario de Estado de EEUU, Christopher Landau. “A nombre del Gobierno del presidente (Donald) Trump, nos ha llamado (…). Todo respaldo, ayuda o cooperación para poder llevar adelante una cooperación estrecha con uno de los gobiernos más importantes del ámbito mundial sea parte de las soluciones a partir del 8 de noviembre y a Bolivia no les falte sus hidrocarburos, y ellos están en pleno respaldo junto a otras naciones”, contó, según señala CNN.