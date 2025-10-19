París: cierran el museo del Louvre tras un robo

Agentes de la policía francesa junto a un montacargas utilizado por ladrones para entrar en el Museo del Louvre AFP.

Publicado por Williams Perdomo 19 de octubre, 2025

Varios delincuentes robaron el domingo por la mañana joyas expuestas en el museo del Louvre de París antes de darse a la fuga, según señalaron a AFP fuentes cercanas al caso.

De acuerdo a los primeros datos de la investigación, los hechos tuvieron lugar entre las 7H30 y las 7H40 GMT (09H30-09H40 locales).

Las autoridades están evaluando el valor del botín.

Los ladrones, cuyo número no se ha especificado, habrían llegado en moto y utilizado un montacargas para acceder a la sala que les interesaba. Según una fuente policial, iban equipados con pequeñas motosierras.

La noticia del robo había sido anunciada previamente por la ministra de Cultura francesa, Rachida Dati.

"Tuvo lugar un robo esta mañana en la apertura del museo del Louvre. No se han registrado heridos. Estoy en el lugar con el personal del museo y la policía", escribió la funcionaria en X.

En la misma red social, la pinacoteca más conocida del mundo informó que no abriría sus puertas por "motivos excepcionales", sin brindar más detalles.

De momento, el museo no ha hecho comentarios.