EEUU emitió una alerta de seguridad en Trinidad y Tobago tras amenazas contra ciudadanos estadounidenses y tensiones con Venezuela

Publicado por Luis Francisco Orozco 18 de octubre, 2025

La Embajada de los Estados Unidos en Trinidad y Tobago instó este sábado a los ciudadanos estadounidenses a permanecer alejados de las instalaciones gubernamentales de su país en la nación caribeña, en una alerta de seguridad que emitió debido a “un estado de alerta elevado”. Asimismo, la embajada exhortó a los estadounidenses a mantenerse atentos a su entorno y notificar cualquier tipo de actividad sospechosa a las autoridades de Trinidad y Tobago.

Según informó la agencia de noticias The Associated Press, el ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago, Roger Alexander, explicó que la alerta se basó en numerosas amenazas que fueron dirigidas contra ciudadanos estadounidenses y que “podrían estar vinculadas” a las tensiones que actualmente se viven en la región desde que la Administración del presidente Donald Trump desplegó su operativo antinarcóticos en el Caribe, con buena parte de su foco en las organizaciones narcoterroristas venezolanas Tren de Aragua y Cártel de los Soles.

Monitorear medios confiables

A los estadounidenses en el país también se les recomendó monitorear “medios de noticias que sean confiables”, así como informar a sus amigos y familiares para que se inscriban en el Programa de Registro de Viajeros Inteligentes (Smart Traveler Enrollment Program), con el fin de recibir alertas y actualizaciones de la embajada de los Estados Unidos.

Desde el anuncio de la operación antinarcóticos, la Administración Trump desplegó varios buques de guerra cerca de las costas venezolanas, con varios analistas asegurando que el objetivo real de dicho operativo no sería otro que derrocar al dictador socialista Nicolás Maduro, quien no es reconocido como el presidente legítimo del país tras el fraude electoral cometido el 28 de julio de 2024. Las autoridades estadounidenses han identificado a Maduro como el líder tanto del Cártel de los Soles como del Tren de Aragua.