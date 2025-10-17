El exjefe de inteligencia chavista Hugo “El Pollo” Carvajal acepta colaborar con EEUU y entregar información sobre el régimen para reducir su condena

Publicado por Virginia Martínez 17 de octubre, 2025

Hugo Armando Carvajal Barrios, conocido como “El Pollo” y antiguo jefe de la contrainteligencia militar del chavismo y uno de los hombres que más secretos conoce del régimen venezolano, ha dado un giro estratégico en su proceso judicial en Estados Unidos. Tras años negando los cargos en su contra, ahora ha decidido colaborar con el Departamento de Justicia y convertirse en testigo, ofreciendo información sensible sobre las operaciones clandestinas del chavismo, incluido el presunto financiamiento a movimientos de extrema izquierda en América Latina y Europa.

Se declara culpable y ofrece cooperación

El pasado 25 de junio, Carvajal se declaró culpable de cuatro cargos de narcotráfico y narcoterrorismo ante el juez federal Alvin K. Hellerstein en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Admitió haber participado en el denominado Cártel de los Soles, estructura criminal integrada por altos mandos militares venezolanos que habría utilizado al Estado para traficar cocaína a gran escala hacia Estados Unidos.

Sin embargo, la verdadera noticia no está en su admisión de culpabilidad, sino en su decisión de cooperar para reducir su condena. El tribunal autorizó una audiencia especial antes de la sentencia para evaluar el valor de la información que pueda aportar a las autoridades estadounidenses. Sin colaboración podría recibir cadena perpetua; con ayuda sustancial, podría obtener una pena mucho menor.

Ofrece información sobre financiamiento político internacional

Carvajal ya había sugerido en 2021, ante la Audiencia Nacional de España, que el régimen venezolano financió ilegalmente a partidos y líderes de izquierda en varios países, entre ellos Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia y España. Ahora, según fuentes citadas por el medio español The Objective, el exjefe de inteligencia estaría dispuesto a entregar pruebas documentales en Estados Unidos.

Estas pruebas incluirían reportes internos y comunicaciones oficiales que describen cómo el chavismo habría enviado dinero al exterior durante al menos 15 años como parte de una estrategia geopolítica diseñada por Hugo Chávez y continuada por Nicolás Maduro. Ese dinero habría sido canalizado a través de diplomáticos, empresas pantalla, fundaciones y valijas diplomáticas.

Según fuentes cercanas citadas por medios como The Objective, Carvajal también estaría preparado a entregar detalles sobre acuerdos con las FARC y otros grupos armados.