Donald Trump y Xi Jinping se reunirán en Corea del Sur

Publicado por Alejandro Baños 17 de octubre, 2025

El presidente Donald Trump confirmó que se reunirá con Xi Jinping en Corea del Sur, durante la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará en el país asiático de 31 de octubre al 1 de noviembre.

En una entrevista en el programa Sunday Morning Futures de Fox News, Trump garantizó que entablará una conversación "por separado" con Xi, al margen de lo que hablen durante la cumbre.

"Nos vamos a reunir en un par de semanas en Corea del Sur con el presidente Xi. Tenemos una reunión por separado", informó el presidente.

Hace una semana, después de que el régimen comunista tomase la decisión de aplicar tarifas portuarias a todos los barcos operados o construidos por Estados Unidos que atraquen en puertos chinos, Trump reaccionó diciendo que Pekín se ha vuelto "muy hostil" y que parecía que no había motivo para dialogar con Xi.

"¡Están sucediendo cosas muy extrañas en China! Se están volviendo muy hostiles y están enviando cartas a países de todo el mundo en las que dicen que quieren imponer controles a la exportación de todos y cada uno de los elementos de producción relacionados con las tierras raras y prácticamente cualquier otra cosa que se les ocurra, incluso si no se fabrica en China", afirmó Trump.

"No he hablado con el presidente Xi porque no había motivo para hacerlo. Esto fue una verdadera sorpresa, no solo para mí, sino para todos los líderes del mundo libre. Iba a reunirme con el presidente Xi en dos semanas, en la APEC, en Corea del Sur, pero ahora parece que no hay motivo para hacerlo", agregó el presidente.

Además, Trump anunció que impondría aranceles adicionales del 100% sobre las importaciones procedentes de China a partir del 1 de noviembre o antes si Pekín continuaba librando la batalla comercial.

Sin embargo, días después, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, se encargó de reducir tensiones, asegurando que Trump y Xi se reunirían en Corea del Sur para hablar sobre sus políticas comerciales.