EEUU atacó otra embarcación con drogas en el Caribe, pero esta vez hay sobrevivientes

Esta captura de pantalla de un video publicado por Donald Trump muestra un ataque anterior en el Caribe AFP

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 17 de octubre, 2025

El Ejército estadounidense realizó el jueves un nuevo ataque contra una presunta embarcación de narcotráfico en el Caribe. La diferencia es que, en esta ocasión, la operación fue con drones y dejó sobrevivientes entre la tripulación, según un funcionario estadounidense citado por Fox News. Otros medios confirmaron la noticia citando sus propias fuentes independientes.

Según Fox News, el ataque con dron dejó una embarcación “grande” parcialmente sumergida en aguas internacionales y entre dos y tres sobrevivientes. EEUU desplegó medios de búsqueda y rescate, incluido un helicóptero, aunque no está claro si los presuntos narcotraficantes fueron rescatados ni el alcance de sus heridas.

El último ataque representaría al menos el sexto incidente conocido dentro de una campaña militar contra el narcoterrorismo, y la primera vez que se reportan sobrevivientes desde que comenzaron los ataques el mes pasado. Las operaciones están vinculadas al impulso del presidente Donald Trump para desmantelar por la fuerza a los cárteles transnacionales, incluyendo aquellos grupos terroristas, como el Tren de Aragua y el Cártel de los Soles, ligados al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

El episodio se produce, de hecho, en plena escalada militar en la región: los golpes previos frente a Venezuela habían dejado al menos 27 presuntos narcotraficantes muertos. Mientras tanto, el imponente despliegue estadounidense en el Caribe incluye destructores lanzamisiles, cazas F-35, un submarino nuclear y unos 10.000 efectivos, contando los desplegados en Puerto Rico.

En paralelo, el Pentágono quitó la conducción operativa de los ataques en el Caribe al Comando Sur y la transfirió a una fuerza de tarea liderada por la II Fuerza Expedicionaria de Marines (base en Carolina del Norte). El secretario de Defensa Pete Hegseth también anunció el retiro anticipado del jefe de Comando Sur, el almirante Alvin Holsey.

Esta noticia y el más reciente ataque con dron se produce después de que presidente Donald Trump confirmara ante la prensa que autorizó a la CIA a realizar operaciones encubiertas dentro de Venezuela, alimentando la percepción de que EEUU está dispuesto a tomar acciones contra el dictador Nicolás Maduro.