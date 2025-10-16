La dictadura cubana suma otros 13 presos políticos, entre ellos una menor de edad embarazada

Publicado por Diane Hernández 16 de octubre, 2025

Dos adolescentes, una de ellas embarazada, se encuentran entre los 13 nuevos prisioneros políticos registrados en Cuba durante el último mes, según el informe más reciente de Prisoners Defenders (PD), publicado este miércoles.

La organización con sede en Madrid señaló que, pese a las nuevas detenciones, la cifra total de personas encarceladas por motivos políticos en la isla se mantiene en 1.185, la misma que en septiembre, debido a que otras 13 fueron excarceladas —12 de ellas tras cumplir sus condenas.

Entre los nuevos casos destacan los de Eliane Martín, de 16 años y embarazada, y Leroy Hernández Escalona, de 17, ambos arrestados en Las Tunas tras las protestas del 17 de septiembre en Maniabón, donde decenas de vecinos salieron a las calles para exigir el restablecimiento del servicio eléctrico y el suministro de agua.

Prisoners Defenders denunció que la detención de Martín ha generado profunda alarma entre organizaciones de derechos humanos, al tratarse de una menor gestante privada de libertad sin tutela judicial ni acceso a un abogado independiente. Tampoco se ha informado oficialmente sobre su estado de salud ni su paradero, pese a las solicitudes de su familia.

"El caso de Eliane Martín simboliza el grado extremo de represión que alcanza incluso a mujeres menores y embarazadas en Cuba", indicó la organización.

Por su parte, Hernández se encuentra recluido en la sede de Instrucción Provincial de Las Tunas, descrita por familiares y activistas como un "centro de tortura" debido a los malos tratos y condiciones infrahumanas denunciadas reiteradamente.

Las causas del régimen: 'Propaganda enemiga, desórdenes públicos y sabotaje'

Las autoridades acusan a los jóvenes —junto a otros manifestantes como Pedro Luis Bello, pareja de Martín— de delitos como atentado contra el sector de la Policía, propaganda enemiga, desórdenes públicos y sabotaje. Sin embargo, testigos y allegados aseguran que las protestas fueron totalmente pacíficas.

El informe de PD subraya que todos los detenidos permanecen sin tutela judicial efectiva, sin defensa legal independiente y sin comunicación directa con sus familiares.

¿Cuántos presos políticos tiene Cuba? el número total de personas encarceladas por razones políticas en Cuba asciende a 1.895, con un promedio de 13 nuevos presos políticos por mes durante el último año.



Entre la población penitenciaria cubana figuran 36 personas que fueron arrestadas cuando aún eran menores de edad; de ellas, 30 cumplen actualmente condena y seis permanecen bajo proceso penal, sujetas a medidas cautelares y sin la debida tutela judicial.



De los actuales prisioneros, 472 padecen enfermedades graves y 40 presentan trastornos mentales sin tratamiento adecuado, según la ONG.

​

​Las autoridades del Desde julio de 2021 hasta septiembre de 2025,, con un promedio de 13 nuevos presos políticos por mes durante el último año.Entre la población penitenciaria cubana figuran; de ellas, 30 cumplen actualmente condena y seis permanecen bajo proceso penal, sujetas a medidas cautelares y sin la debida tutela judicial.De los actuales prisioneros,sin tratamiento adecuado, según la ONG.​Las autoridades del régimen niegan la existencia de presos políticos en sus cárceles.

En su informe mensual, Prisoners Defenders también informó sobre la salida de Cuba de los activistas José Daniel Ferrer y Luis Robles Elizástigui, ocurrida el pasado 13 de octubre, hecho que la organización calificó como un hito en la defensa de la libertad y los derechos humanos en la isla.