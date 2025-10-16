México: atacan con drones y explosivos una unidad antisecuestro en Tijuana

Publicado por Santiago Ospital 16 de octubre, 2025

La Fiscalía mexicana denunció un ataque a sus instalaciones en Tijuana. La fiscal María Elena Andrade explicó que varios drones arrojaron explosivos artesanales en la tarde del miércoles. Añadió que no hubo heridos, aunque sí daños materiales.

"Se encontraron lo que pudieran ser vestigios de artefactos explosivos, que a su vez ocasionaron algunos daños materiales en bienes inmuebles de la institución, cuatro vehículos particulares y dos vehículos oficiales", escribió la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE).

La FGE detalló que el "incidente" se produjo alrededor de las 7 pm, y que las instalaciones afectadas forman parte de su unidad antisecuestros. Además, aseguró que se encuentra investigando el hecho, asegurando que "va con todo, caiga quien caiga".

Horas más tarde, el Consulado General de Estados Unidos en Tijuana se hizo eco de los "reportes de un ataque contra la oficina de la Fiscalía de Baja California en Playas de Tijuana".

"Siga las noticias locales y manténgase alejado de la zona. Informe a sus amigos y familiares de su situación", pidió a los estadounidenses en la zona.

¿Un ataque capturado en redes sociales?



Videos difundidos en redes sociales por usuarios y medios mexicanos mostrarían el momento del ataque. Según testigos citados por N+, "presuntamente varios objetos sospechosos fueron arrojados desde drones hacia el edificio".