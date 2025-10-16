Uruguay aprueba la ley de eutanasia, pese a la oposición de la Iglesia y de defensores del “don de la vida”

Publicado por Carlos Dominguez 16 de octubre, 2025

Uruguay aprobó este miércoles por amplia mayoría en el Senado una ley que autoriza la eutanasia bajo ciertas condiciones. Más de diez horas de debate saldó un tema que varios legisladores calificaron como "el más difícil".

El Senado aprobó la legislación titulada Muerte Digna con 20 votos a favor, de un total de 31 parlamentarios presentes. De esta manera, Uruguay se suma ahora a un pequeño grupo de países que legalizaron la muerte asistida, entre los que se encuentran Canadá, Países Bajos y España, entre otros.

Esta es la primera vez que se aprueba la eutanasia mediante una ley en la región. Por otra parte, Colombia y Ecuador son los países de Latinoamérica que por ahora despenalizaron la muerte asistida a través de fallos judiciales.

Los requisitos

De acuerdo a la nueva ley, ser mayor de edad, ciudadano o residente y estar psíquicamente apto en etapa terminal de una patología incurable o que provoque sufrimientos insoportables, con grave deterioro de la calidad de vida, son algunos de los requisitos para acceder a la eutanasia. El paciente también deberá pasar por instancias previas antes de dejar su voluntad por escrito.

La Iglesia se opone a la ley: "Estamos llamados a defender el don de la vida"

La Iglesia católica expresó su "tristeza" ante la aprobación del proyecto en la Cámara de Diputados en agosto, y la oposición a la iniciativa que finalmente se convirtió en ley trascendió el ámbito religioso. Más de una decena de organizaciones cuestionaron la redacción, calificándola de "deficiente y peligrosa".

"En el marco de la votación sobre el proyecto de ley para la habilitación de la eutanasia, como Iglesia estamos llamados a defender el don de la vida y a recordar que toda persona merece ser cuidada, acompañada y sostenida hasta el final", indicó el miércoles la Iglesia de Montevideo en X.

Hace algunos días, mientras el proyecto de ley aún estaba en discusión dentro de la Comisión de Salud Pública del Senado y no había sido presentado ante el pleno, el arzobispo Daniel Sturla fue recibido por la instancia en donde aprovechó para expresar su desacuerdo con la legislación.

"Yo lo que expuse es que el principal problema del Uruguay es un problema espiritual que tiene que ver con el sentido de la vida y con la desvalorización de la vida humana que se da entre nosotros. Este proyecto, en lugar de contribuir a valorizar la vida, contribuye a pensar que hay vidas descartables", enfatizó a la prensa el arzobispo.