Voz media US Voz.us
Apple store Voz-media Play store Voz Media

El teniente coronel retirado del ejército de EEUU, Octavio Pérez, explicó que el despliegue militar en el Caribe está preparado para realizar operaciones de “extracción” en Venezuela

Donald Trump le habría concedido a la CIA luz verde para llevar a cabo operaciones encubiertas dentro de Venezuela.

Karina Yapor y Octavio Pérez en Voz News.

Karina Yapor y Octavio Pérez en Voz News.Voz News

Publicado por
Luis Francisco Orozco

La presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor, entrevistó en el noticiero al teniente coronel retirado del ejército de los Estados Unidos, Octavio Pérez, sobre el despliegue de los bombarderos B-52 en el Caribe, así como también sobre la luz verde que la Administración del presidente Donald Trump le habría concedido a la CIA para llevar a cabo operaciones encubiertas dentro de Venezuela.

Se está estrangulando la bolsa de dinero de los dos narcotraficantes que hay, que son el Cártel de los Soles y el Tren de Aragua. […] La multiplicidad del objetivo, de lo que tiene para ellos poder hacer, en este momento está in situ. Ya está todo para una extracción, para una operación de rescate. […] El que no crea que la CIA está operando en Venezuela, que me digan cómo es que le sacaron de una embajada a 17 personas”.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.

LO ÚLTIMO

RECOMENDACIONES

tracking