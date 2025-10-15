El presidente de Siria pedirá a Rusia que entregue a Bashar al Asad

El expresidente de Siria Bashar al Asad AFP Photo / HO / Saudi Press Agency .

(AFP) El presidente interino sirio, Ahmed al Sharaa, de visita en Moscú este miércoles, pedirá a su homólogo Vladímir Putin la entrega de Bashar al Asad, del que Rusia fue uno de los principales patrocinadores.

Al Sharaa, que en su juventud fue yihadista en Irak y Siria, efectúa su primera visita a Rusia desde que en diciembre derrocó a Al Asad al frente de una coalición de grupos armados.

La visita es de gran calado simbólico, ya que Rusia, junto con Irán y el grupo terrorista libanés Hezbolá, fue uno de los principales apoyos militares del régimen de Al Asad durante la guerra civil siria iniciada en 2011.

Durante el conflicto, aviones rusos atacaron abundantemente las zonas bajo control rebelde, incluyendo la de Idlib, en el noroeste, que en los últimos años de la contienda estuvo controlada por el grupo islamista Hayat Tahrir al Sham, dirigido por Ahmed al Sharaa.

Rusia llegó a colocar a dicho grupo en su lista de organizaciones "terroristas", en 2020, y en diciembre Bashar al Asad encontró refugio en Moscú junto a su familia, justo después de ser derrocado.

"Queremos restaurar y redefinir de una nueva forma la naturaleza de estas relaciones (bilaterales), para que Siria disfrute de su independencia, su soberanía, su unidad y su integridad territorial", dijo el mandatario sirio en el encuentro con Putin, transmitido en televisión.

Sharaa destacó "los intereses comunes" entre ambos países y el hecho de que parte del suministro de alimentos de Siria depende de la producción rusa.

Putin a su vez le dio la bienvenida al mandatario sirio y destacó los "profundos" vínculos entre ambos países.

"En todas estas décadas, hemos estado siempre guiados por una sola cosa: el interés del pueblo sirio", sostuvo Putin.

Un funcionario del gobierno sirio que pidió anonimato dijo a AFP que Al Sharaa pedirá a Putin "que entregue a todos los individuos que cometieron crímenes de guerra y están en Rusia, en especial Bashar al Asad".

El mismo funcionario indicó que ambos líderes hablarían también de inversiones, la situación de las bases rusas en Siria y el rearme del nuevo ejército sirio.

Rusia cuenta con dos importantes activos militares en Siria, la base naval de Tartus y la base aérea de Hmeimim, en la costa mediterránea.

Moscú se sirvió ampliamente de ambas instalaciones durante su intervención en la guerra civil siria, desde 2015.