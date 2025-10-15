Voz media US Voz.us
Hamás entrega otros cuatro cuerpos tras presión israelí por retrasar las devoluciones pactadas

El retraso en la devolución de 28 cuerpos, incluidos dos estadounidenses, amenazó con frenar la siguiente fase del acuerdo.

Vehículos que transportaban los cuerpos de cuatro rehenesAhmad Gharabli / AFP

Sabrina Martin
Publicado por
Sabrina Martin

Hamás entregó este martes los restos de cuatro rehenes fallecidos después de que Israel advirtiera que consideraría un incumplimiento cualquier retraso en la devolución de los cuerpos pactados, lo que derivó en la primera crisis del acuerdo de paz mediado por Estados Unidos. La decisión del grupo terrorista de suspender nuevas entregas provocó tensiones inmediatas, generó incertidumbre sobre la continuidad del pacto y forzó intervenciones de urgencia por parte de los países mediadores.

El punto central del conflicto son los 28 cadáveres que, según el acuerdo, debían ser devueltos; entre ellos figuran dos ciudadanos estadounidenses, Itay Chen y Omer Neutra. Hamás prometió entregar esos restos, pero durante las negociaciones advirtió que desconocía la ubicación exacta de muchos de los cuerpos y afirmó que varios podrían estar atrapados bajo escombros, por lo que su recuperación podría llevar meses.

Israel acusa a Hamás de romper el acuerdo

Tras la entrega de los cuatro cuerpos del lunes, Israel aseguró que Hamás no había cumplido con la hoja de ruta establecida y que estaba frenando el proceso pactado. En respuesta, las autoridades israelíes aplicaron medidas de presión inmediatas en la Franja de Gaza para exigir el cumplimiento total del acuerdo. Según confirmaron fuentes vinculadas a la negociación, el Gobierno israelí insiste en que el compromiso con la devolución de rehenes y restos humanos debe continuar sin demoras ni condiciones adicionales.

La preocupación en Israel se intensificó luego de que se supiera que Hamás no planeaba entregar más cuerpos por el momento. Ante ese escenario, Israel reaccionó de inmediato: el primer ministro Benjamin Netanyahu aprobó bloquear la reapertura del cruce de Rafah entre Gaza y Egipto y reducir a la mitad el ingreso de camiones de ayuda humanitaria.

El futuro del proceso

Aunque el acuerdo fue presentado como un paso decisivo para poner fin al conflicto, La disputa ocurre mientras se prepara la siguiente etapa del acuerdo, que contempla el desarme de Hamás y la creación de un nuevo mecanismo de gobierno para Gaza que excluya al grupo. Según un funcionario estadounidense y una fuente conocedora del proceso, Hamás manifestó disposición a entregar sus armas pesadas —principalmente cohetes y misiles— a una entidad palestina o árabe, aunque insiste en conservar armamento para su "defensa propia". Trump fue tajante al respecto: “Se van a desarmar… y si no se desarmarán, los desarmaremos. Saben que no estoy jugando”.

