Hamás entrega otros cuatro cuerpos tras presión israelí por retrasar las devoluciones pactadas

Publicado por Sabrina Martin 14 de octubre, 2025

Hamás entregó este martes los restos de cuatro rehenes fallecidos después de que Israel advirtiera que consideraría un incumplimiento cualquier retraso en la devolución de los cuerpos pactados, lo que derivó en la primera crisis del acuerdo de paz mediado por Estados Unidos. La decisión del grupo terrorista de suspender nuevas entregas provocó tensiones inmediatas, generó incertidumbre sobre la continuidad del pacto y forzó intervenciones de urgencia por parte de los países mediadores.

El punto central del conflicto son los 28 cadáveres que, según el acuerdo, debían ser devueltos; entre ellos figuran dos ciudadanos estadounidenses, Itay Chen y Omer Neutra. Hamás prometió entregar esos restos, pero durante las negociaciones advirtió que desconocía la ubicación exacta de muchos de los cuerpos y afirmó que varios podrían estar atrapados bajo escombros, por lo que su recuperación podría llevar meses.

Israel acusa a Hamás de romper el acuerdo

Tras la entrega de los cuatro cuerpos del lunes, Israel aseguró que Hamás no había cumplido con la hoja de ruta establecida y que estaba frenando el proceso pactado. En respuesta, las autoridades israelíes aplicaron medidas de presión inmediatas en la Franja de Gaza para exigir el cumplimiento total del acuerdo. Según confirmaron fuentes vinculadas a la negociación, el Gobierno israelí insiste en que el compromiso con la devolución de rehenes y restos humanos debe continuar sin demoras ni condiciones adicionales.

La preocupación en Israel se intensificó luego de que se supiera que Hamás no planeaba entregar más cuerpos por el momento. Ante ese escenario, Israel reaccionó de inmediato: el primer ministro Benjamin Netanyahu aprobó bloquear la reapertura del cruce de Rafah entre Gaza y Egipto y reducir a la mitad el ingreso de camiones de ayuda humanitaria.