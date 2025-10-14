Trump recibe al argentino Javier Milei en la Casa Blanca: "Estaremos ahí para ellos"

Publicado por Agustina Blanco 14 de octubre, 2025

El presidente argentino Javier Milei, líder libertario conocido por sus políticas de austeridad, llegó este martes a la Casa Blanca para su primera reunión oficial con el presidente Donald Trump, en medio de una crisis político - económica que amenaza con desestabilizar su gobierno.

El encuentro, marcado por gestos de camaradería y elogios mutuos, coincide con la implementación de un salvavidas financiero de 20.000 millones de dólares por parte de Estados Unidos, diseñado para apuntalar el peso argentino y preservar las reservas de divisas del país sudamericano.

Milei, cuya gestión enfrenta crecientes desafíos internos, no escatimó en halagos hacia Trump en las horas previas al encuentro. En un mensaje publicado en redes sociales el lunes, el mandatario argentino celebró el rol de Trump en el acuerdo sobre la guerra de Gaza, tras dos años de conflicto devastador entre Israel y Hamás.

Una recepción cálida

La recepción en la Casa Blanca fue cálida desde el inicio. Milei fue recibido por Trump en la tarde del martes, y ambos posaron para fotografías con pulgares en alto, en un gesto que simboliza la afinidad entre ambos líderes. Ante la pregunta de un periodista sobre su mensaje a Argentina, Trump respondió: "Los amamos. Estaremos ahí para ellos", y describió a Milei como un "gran líder".

En su cuenta de X, la Casa Blanca, publicó un vídeo de la reunión entre ambos líderes, y señaló:

"Es un gran honor tener al líder de Argentina... él es MAGA hasta el final, es 'Make Argentina Great Again'... Creo que realmente está al borde de un tremendo éxito económico".

Un salvavidas financiero

La buena sintonía entre Trump y Milei ya ha producido resultados concretos para Buenos Aires, culminando en el reciente acuerdo de swap de divisas por 20.000 millones de dólares. Esta intervención estadounidense se activó tras una derrota electoral aplastante del partido de Milei en una elección local el mes pasado.

La situación en Argentina

El revés, en un Congreso dominado por la oposición, generó una crisis de confianza: votantes en la provincia de Buenos Aires manifestaron su frustración por la contracción económica y escándalos de corrupción crecientes que rodean al líder argentino.

Los inversores reaccionaron vendiendo bonos argentinos y deshaciéndose de pesos, lo que aceleró la pérdida de reservas de dólares del Tesoro argentino. El gobierno intervino para defender la moneda dentro de la banda cambiaria establecida en el reciente acuerdo de 20.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Sin embargo, con el peso en caída libre, Milei recurrió directamente a Trump durante una reunión en septiembre en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU. La conversación, salpicada de apretones de manos y elogios, derivó en la promesa pública del secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, de extender el rescate.

Los mercados respondieron con alivio

Los mercados respondieron con alivio inmediato. Días después, el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, negoció en Washington los detalles finales. El jueves pasado, Bessent anunció que Estados Unidos permitiría a Argentina intercambiar hasta 20.000 millones de dólares en pesos por una suma equivalente en dólares, señalando el éxito del programa de Milei.