EEUU destruye una narcolancha frente a la costa de Venezuela; Trump anuncia que murieron seis "narcoterroristas"

Publicado por Alejandro Baños 14 de octubre, 2025

El presidente Donald Trump informó de que el Pentágono logró destruir una narcolancha frente a la costa de Venezuela mediante un ataque aéreo.

A través de un comunicado en Truth Social -que acompañó con un video del ataque-, Trump confirmó que seis "narcoterroristas" murieron.

"En virtud de mis facultades como comandante en jefe, esta mañana, el secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una organización terrorista designada (DTO) que se dedicaba al narcotráfico en la zona de responsabilidad del USSOUTHCOM, frente a la costa de Venezuela", escribió el presidente. "Los servicios de inteligencia confirmaron que el buque traficaba con narcóticos, estaba asociado a redes narcoterroristas ilícitas y transitaba por una ruta conocida de la DTO".

"El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales y seis narcoterroristas varones a bordo del buque murieron en el ataque. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos resultó herido", agregó el presidente.

Con este último ataque ya son cinco operaciones militares -de similares características- las que ha llevado a cabo la Administración Trump contra el narcotráfico en el mar Caribe en las últimas semanas.